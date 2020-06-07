許崑源與妻最後的對話 吐露絕望

高雄市議長許崑源6日晚間從17樓住處墜樓身亡，震驚各界，高雄市長韓國瑜、國民黨議員等人第一時間到許家慰問，許妻悲傷過度幾乎昏厥，也提到許崑源看新聞得知韓國瑜罷免案通過，情緒低落對妻子說「社會這麼沒有是非，我活著有什麼意思」，不久即發生噩耗。

議長幕僚說，議長去年7月腦中風後，聽力受損，有耳鳴等情況，也影響睡眠品質，可能因病打擊求生意志，看到韓國瑜被罷免消息，心情跌到谷底，萌生灰色念頭。

議長幕僚澄清說，網路謠傳議長有債務、經濟壓力等，絕非事實，希望大家別散布不確實的消息，對家屬造成二度傷害。

許妻對前往慰問的友人提到，6日晚上她知道丈夫心情不好，一直陪伴在身旁，當時她因為接電話而離開視線，不久就接到丈夫從17樓住家窗戶一躍而下消息，實在難以承受這打擊。

62歲的許崑源育有1子3女，兒女都已成年。許去年身體生病後，聽力有受損，人消瘦一圈，精神也較差，對外的行程、服務案件等，妻子林絲娛常扮演最佳分身，代為出席活動等場合；議事主持則由副議長陸淑美代理。

許崑源心繫韓國瑜罷免案，本月3日他在臉書以「高雄有韓愈來愈好」影片溫情攻勢挺韓，他說，罷免韓國瑜是高雄人危機，因特定政黨而失去是非、正義與真相，讓人憂心高雄將失去改變機會，希望高雄別走回頭路，大家一起化解高雄危機、搶救韓國瑜。

許崑源大力挺韓，上月18日韓到定期會做施政報告，休息時間，許崑源進到議場為韓打氣，展現情義。

2018年，韓國瑜隻身到高雄打拚，人生地不熟，許崑源幾乎陪他踏遍高雄各區，兩人建立革命情誼，後來韓國瑜決定角逐總統大位，許崑源也表態力挺。

韓國瑜6日晚間一接獲消息，隨即趕到殯儀館，也到許家慰問，許妻林絲娛見到韓國瑜泣不成聲，哀慟到幾乎昏厥，親友找醫師到住所診療。韓也在臉書發文說，許議長發生憾事，我非常非常悲痛，無法用任何言語來表達我心裡的感受。值此之際，請大家務必冷靜。

許崑源3歲喪父，從小受長他16歲的胞兄許昆龍照顧，早年許家兄弟先後投入黨外運動，加入民進黨的許昆龍曾任民進黨高雄市黨部第一任主委，許崑源隨他從事選民服務而踏進政壇，1994年以無黨籍身分當選高雄市議員，後來成為高雄市無黨籍議問政聯盟總召。

2004年許崑源一度想與國民黨結盟角逐議長，遭國民黨高層否決，他憤而成立跨黨派的「大高雄問政聯盟」，成為議會關鍵勢力，個性海派的他，基層實力雄厚。2008年加入國民黨，2年後當選縣市合併後第一屆高雄市議長。2014年，因民進黨市議員席次過半，國民黨式微，直至2018年力挺韓國瑜登上高雄市長寶座，他再以絕對優勢回鍋當選議長。