不捨許崑源辭世 韓國瑜夜赴殯儀館探視

高雄市議會議長許崑源6日晚上墜樓身亡，市長韓國瑜隨後由民政局長曹桓榮等陪同赴殯儀館探視，面對媒體不發一語，神情凝重。

昨晚近9時，傳出許崑源從住家17樓墜樓身亡，至於墜樓原因，警方還在追查。

許崑源墜樓身亡後被送往殯儀館，和許崑源有深厚情誼的市長韓國瑜於晚上11時30分許由曹桓榮及新聞局長鄭照新陪同前往探視。

媒體守候在殯儀館外堵訪韓國瑜，他不發一語，面色凝重。有關許崑源議長過世，高市府稍早回應指出，韓國瑜感到震驚難過，呼籲大家千萬要冷靜，政治是一時的，生活還是要過下去。

市議會也在晚上發布聲明，對於許崑源不幸身亡表示哀悼與不捨，議會將籌組治喪委員會協助遺屬治喪。

許崑源自原高雄市議會第四屆議會即展開為民服務生涯，歷任7屆議員，於縣市合併後，擔任第一屆、第三屆議長，將一生奉獻給市民。許崑源生平重然諾，守信用，主持議事公平公正，兼顧各黨各派議員問政權益，深獲信賴。

許崑源於6日晚上自高雄市四維三路住宅大樓17樓墜樓身亡，享壽63歲。