悲！高市議長墜樓亡 議長夫人奔赴殯儀館...一度暈厥

高雄市議長許崑源昨晚從17樓住處墜樓身亡，市長韓國瑜聽聞悲劇，趕赴許家慰問議長妻女；許妻林絲娛連夜驅車奔赴市立殯儀館，甫踏出車門就一度暈厥癱軟，到場關心的親友疾呼「快叫醫生！議長夫人昏倒了」。高雄市119接獲通報，已到附近待命。

許妻聞噩耗後傷心欲絕，曾施打鎮靜劑，隨後乘轎車奔赴高市立殯儀館，才下車不久，就聽到有人大喊，「快叫醫生！議長夫人昏倒了」，還有旁人指揮，「乾脆叫救護車」；醫師已到場診療，鼎金91車獲報後也趕抵待命。

韓國瑜、許崑源分屬高雄市府會龍頭，如今韓遭罷免，許墜樓身亡，重創國民黨，藍營一片低氣壓。韓國瑜第一時間慰問家屬，也在臉書發文說，許議長發生憾事，我非常非常悲痛，無法用任何言語來表達我心裡的感受。值此之際，請大家務必冷靜。

據了解，許崑源墜樓前，妻子、女兒在家，警方晚間8點45分接獲車禍報案， 同時也接獲民眾報案，在苓雅區四維三路與仁智街口的大樓有人墜樓。警方趕到大樓，大樓管理員告訴警方，死者是議長許崑源。許妻、兒女難以接受噩耗，不斷哭泣，無法表達當時發生什麼事。

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