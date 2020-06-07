陳其邁若參選…接副閣揆 3人呼聲高

罷韓過關，一旦進入高雄市長補選程序，民進黨又由行政院副院長陳其邁參選，行政院副院長將出缺。率民進黨打贏總統選戰的「勝選黨主席」卓榮泰及新冠肺炎期間表現獲肯定的衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津是綠營內部期待的副院長繼任人選。

據了解，府院高層雖對誰接行政院副院長及高雄代理市長有討論，但如何宣布，仍須視韓國瑜是否提出罷免無效之訴。

蔡政府第二任期開展前碰上新冠肺炎疫情，政府防疫優先，五二○內閣人事改組幅度不大。當時綠營人士就指出，陳其邁職務暫未異動的關鍵因素正是要等待「罷韓」結果；韓國瑜確定被罷免，陳其邁將投入高雄市長補選，「這是民進黨內大家都有的共識」。

至於陳其邁的副閣揆職務，包括卓榮泰、陳時中及經濟部長沈榮津都被點名。其中，卓榮泰五二○將黨魁職務交接給蔡英文，隨後自行駕車離去，黨內人士對這一幕多有感慨，認為卓過去一年多帶領民進黨從二○一八年大敗，走向二○二○年大勝，不論黨政兩端，卓都該持續有重要角色。知情人士也說，卓榮泰與蔡英文溝通無礙，卓仍然深受蔡信賴。

而防疫表現深獲肯定的陳時中，現已成為綠營最火紅的政治人物。黨內人士表示，陳時中的公衛專業與防疫表現社會有目共睹，不論續留衛福部長或升任副閣揆「大家都不會有意見」。不過也有黨內人士認為，依陳時中目前的高人氣與政治能量，未來也有機會轉戰雙北市長。

另一可能的副閣揆「黑馬」人選則是沈榮津。黨內人士說，沈榮津在防疫期間推動「口罩國家隊」深獲肯定，且防疫期間的紓困、振興都與經濟部有關；若未來的副閣揆人選以財經、經濟相關專業考量，沈榮津是值得期待的人選。

至於高雄市代理市長，民進黨府院高層分別考慮事務官及政治人物，以事務官代理能力求穩定、不要徒增變數，派政治人物代理則是因高雄市議會藍大於綠，韓被罷免後，國民黨肯定會傾全力打擊中央指派的代理市長，因此必須穩定高雄政治盤勢。

高雄市府現有一級主管隨韓國瑜解職後，基於政黨政治，將會一同總辭，目前民進黨考慮由副主管代理，而不另外安排新的人事。