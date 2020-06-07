罷韓成功照出選民搖擺性格 他問 ：下一個柯文哲？

93萬9090位高雄選民今天投下了罷免同意票，讓高雄巿長韓國瑜結束了短短1年5個月的任期，經常在報章媒體上評論時事的精神科醫師沈政男今晚在臉書上貼文表示，兩成五的罷免門檻導致首次的罷免成功，潘朵拉的盒子已經打開，他認為以台灣現今選民的搖擺性格，這樣原本希望提升罷免參與的設計，恐怕將會繼續掀起選舉罷免的腥風血雨。

沈政男今晚以「韓國瑜政壇走一回，照出台灣選民的搖擺性格」為題，在臉書上貼文說，2016修改選罷法，降低罷免門檻，以快速反映民意。事實證明，目前兩成五同意票的罷免門檻，給了罷免提案者很大的鼓舞，才會有今天台灣民主史上的首次罷免成功。

一年半前有87萬多人投給韓國瑜，他認為由於選民搖擺的性格，才使得今天有人從支持變成唾棄，用超過90萬票把韓國瑜拉下來。如果一年半前的選舉投票是糊里糊塗，又怎麼保證今天的罷免投票是真知灼見？說穿了，就因一年半前，選民普遍對蔡英文的執政不滿，於是把希望寄託在一個口號聳動、身段靈活的半政治素人。

是誰選出韓國瑜當高雄市長？又是誰拱他半途出來選總統？沈政男說，不就是今晚投票罷免他的人之中的一部分嗎？這些人，乃選民搖擺性格的具體承載者，而他們正在決定台灣民主的走向。罷免制度，只有少數國家擁有，低罷免門檻，更是少之又少，而這樣的制度，形同煽惑選民的搖擺性格，讓他們可以大展影響力—選舉亂投又何妨？反正做不好就罷免他。

他還指出，另外一個全世界絕無僅有的諂媚選民的制度，是民進黨發明的全民調初選，等於毀棄了政黨引領政治走向的角色，放任民意風向來決定政黨候選人。這一點，受害最深的當然是賴清德，而賴清德當初為什麼要跳下來與蔡英文拚初選？就因選民對蔡英文不滿，並且開始青睞韓國瑜。國民黨看了民進黨用全民調，於是也學了起來。

沈政男說，韓國瑜當然也有所不足，在這個關鍵階段，無法展現勤政愛民的基本風範，甚至給人偷懶怠惰的印象，因此導致了黃金交叉。當韓國瑜的總統選情大勢已去，2019年10月，第一次的罷免民調就顯示，超過五成的高雄人同意罷免他。今天罷免過關，好像罷韓團體做了好多貢獻，甚至還開國際記者會宣揚勝利，其實早在一切大型活動之前，民意就已決定了。

沈政男也提到，今天罷韓團體還說，2018高雄市長選舉，乃因受到中國勢力與假訊息影響，意思是那次是選民被蒙蔽而亂選，而這樣的說法，跟今晚韓國瑜說這是不公不義的罷免，其實如出一轍。事實上兩次選舉罷免，都是選民的自主選擇，而且當下都認為自己做的判斷最是正確，持反對意見的人都是呆瓜。

現在，韓國瑜被罷免了，大家在問，下一個被摧毀的將是誰？很多人直指柯文哲，而柯文哲正好當初也是被選民的搖擺性格捧上了雲端，如今聲勢已經大不如前。柯文哲有犯什麼大錯？只因當初期望太高，以為他可以帶台灣走出一條康莊大道，後來才發現這不是一件容易的事。韓國瑜被罷免了，許多人宛如勝選之夜那麼高興，殊不知下一個選舉罷免風暴，因選民的搖擺性格而起，正等在前方。

沈政男還說，平心而論，韓國瑜當高雄市長甚至選總統，能力與準備都有不足，但因為民意風向把他捧上了天，於是不選也不可能。試問，哪一個在總統民調獨占鰲頭的人，不會選總統？賴清德都敢冒著大不諱挑戰蔡英文了，韓國瑜又豈能拒絕民調數字的誘惑？韓國瑜在當選高雄市長後，如果能夠急起直追，升級格局，頗有一搏的機會，可惜他做不到，於是南柯一夢醒來，只能被重重摔到地上。