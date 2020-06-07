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韓國瑜遭超高票罷免 國民黨改朝換代未為2020敗選止血

聯合報 / 本報記者周志豪

高雄市長韓國瑜確定遭罷免，結束529天高雄市長奇異之旅。罷免結果雖對韓市府施政表現不盡公允，但綜觀韓國瑜個人與團隊這一年半以來種種爭議，卻不令人意外。只是韓被以超乎預期同意票拉下，國民黨的寒冬仍看不到回春。

檢視韓國瑜遭罷免原因，去年就任市長僅四個月就決定投入國民黨總統初選，甚至獲提名參選總統，背棄高雄市民期待絕對是根本原因；失信於民又硬是扯被動參選，只是讓曾投韓的高雄市民更覺反感。

然而帶職參選，韓國瑜不是第一個人，國民黨前主席朱立倫「做好做滿」承諾就是一例，但問題在於韓競選總統時的表現，明顯無法為他爭取高雄市民繼續支持提供助力，甚至還有被看破手腳情形，結果自然不能讓他如朱一樣全身而退。

也正因參選總統種下的因，高雄市早已埋下反韓情緒，在韓國瑜回歸市政後，重大建設又遭民進黨主政的中央政府杯葛，最後路平、燈亮、水溝通成韓這一年半唯一可說嘴政績，表現亮度遠不及陳菊市府時代舉債建設，韓遭罷免成功不冤。

只不過韓國瑜「落跑」形象在總統大選敗選、回歸市政，國民黨前主席吳敦義下台後，理應獲一定程度淡化；國民黨2020敗選主因的傾中形象、討厭國民黨印象，也應該在新主席江啟臣上台後初步結清，但就罷韓結果看來，並無改善。

特別是韓國瑜這次遭93萬9090票罷免，得票已比韓2018年當選市長時的89萬2545票還高，不僅讓罷韓案通過正當性無庸置疑，相當程度也宣告江啟臣就任黨主席以來，並沒有讓國民黨自2020大敗後止血、轉型成功。

在韓國瑜遭超高票罷免後，國民黨不僅可預期高市長補選將再遭挫敗，南台灣將再成國民黨禁區，更大問題在於，短期內國民黨內再出現如韓般可以小博大的奇兵可能性也遭扼殺，國民黨要依憑檯面上戰將爭取重返執政，恐已長路迢迢。

假若韓國瑜真動心起念角逐明年國民黨主席改選，勝選將讓黨再次面臨偏激派主政浩劫，敗選也勢必讓韓粉累積對國民黨不滿，這樣再一刀刀劃下去，未來國民黨除非再出一個2008年的馬英九，否則能否持續穩坐第一大在野黨都有考驗。

韓國瑜 國民黨 罷免

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