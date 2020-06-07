高雄議長墜樓 妻子悲傷過度醫師到住處診療

高雄市議長許崑源今晚從17樓住處墜樓身亡，韓國瑜與許崑源交情深厚，韓已趕到許家慰問，許妻林絲娛悲傷過度，幾乎昏厥，親友找來凱旋醫院醫生上樓診療。

韓國瑜、許崑源分屬高雄市府會龍頭，如今韓遭罷免，許墜樓身亡，重創國民黨，藍營一片低氣壓。

韓國瑜第一時間慰問家屬，也在臉書發文說，許議長發生憾事，我非常非常悲痛，無法用任何言語來表達我心裡的感受。值此之際，請大家務必冷靜。

據了解，許崑源墜樓前，妻子、女兒在家，警方晚間8點45分接獲車禍報案， 同時也接獲民眾報案，在苓雅區四維三路與仁智街口的大樓有人墜樓。警方趕到大樓，大樓管理員告訴警方，死者是議長許崑源。許妻、兒女難以接受噩耗，不斷哭泣，無法表達當時發生什麼事。