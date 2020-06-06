「這次，誰會是贏家」 成了許崑源生前最後遺言

高雄市長韓國瑜遭九十三萬餘票罷免，今晚他以「這一次，誰會是贏家」做為起頭語，抒發對這場罷免選舉的看法，沒想到一小時後轉貼此文的高雄市議長許崑源，在貼文也以這句話做為留言後不久就傳出墜樓死訊，「這一次，誰會是贏家」也為許最後遺言。

高雄市長韓國瑜在臉書貼文表示，選舉就像比賽一樣有勝負輸贏，但對作為政府頭家的人民而言，真正的勝負輸贏卻是在選舉落幕之後才真正開始。

選一個作威作福的政府，人民最後是輸的；選一個做牛做馬的政府，人民才會是最後的贏家。這段時間我忙於市政，同時我也冷靜觀察。民進黨如果能夠將罷免韓國瑜的積極與不惜代價的力氣，拿出十分之一用在治國施政與自我操守上，2018年我不會當上高雄市長，2019年我更不會想進一步出來改變台灣。

韓國瑜這篇臉書貼文，同時也回應今天傍晚到四維行政中心挺他的支持者，數百名挺韓民眾，以海報寫著「高雄，是最大的輸家」，讓韓國瑜看在眼裡，痛心不已。沒想到晚間傳出高雄市議長許崑源墜樓身亡意外，許在臉書的最後留言也引用這句「這一次，誰會是贏家」，留下警鐘，也留下無限唏噓。