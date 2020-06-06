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發許崑源身亡快訊連結挺韓 王浩宇挨批消費死者急刪文

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
高雄市議長許崑源今晚傳出跳樓身亡消息，民進黨桃園市議員王浩宇雖刪除快訊貼文，但他經營的「我是中壢人」快訊貼文還在。記者張裕珍／翻攝
高雄市議長許崑源今晚傳出跳樓身亡消息，民進黨桃園市議員王浩宇雖刪除快訊貼文，但他經營的「我是中壢人」快訊貼文還在。記者張裕珍／翻攝

高雄市議長許崑源今晚傳出跳樓身亡消息，民進黨桃園市議員王浩宇晚上10點多在臉書發文寫下「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」的快訊圖卡，被網友批評是消費死者，王浩宇刪文後發文解釋是因許議長生前在議會力挺市長韓國瑜，以此敘述事實，因引發部分誤會，向大家致歉，希望大家理性看待，但才道歉文才發出10分鐘又火速刪文。

不少網友紛紛湧入王浩宇臉書，質疑王是「帶頭腦補」，「許的死跟挺韓有何關係？」「到底還有沒有人性？」台北市議員徐巧芯也發文批評王浩宇，認為王在臉書用模糊的方式，是惡意連結許議長的不幸與他的政治立場，「不管你是挺韓、罷韓，都應該要有基本的人性，這種發文方式與內容糟糕透頂」，她要求王浩宇公開道歉，並認為民進黨應該除黨籍。

王浩宇刪掉爭議貼文之後，改貼出「高雄市政府警察局報告：本市議長許崑源於今（6）日晚上8時45分自住家跳樓身亡，預備送九龍殯儀館(本館路600巷20號)，本局苓雅分局協助處理中。」但仍被網友罵翻，又二度刪文。

王在晚上11點多發文解釋，在接獲許崑源身亡消息之後，他的團隊立刻在2分鐘做了兩個處理：一個是我的臉書快訊，另一個則是「我是中壢人」的快訊。如同大家所知，許議長身前在議會力挺市長韓國瑜，原文是以此的敘述事實，但因快訊內容需縮短發文內容，確實引發部分誤會。

王浩宇說，此案原因尚未查明，網路上很多的傳言也尚未證實，無論各位朋友政治立場如何，都希望理性對待此事，並避免人身攻擊。再次為敘述造成大家誤會致歉。在這個不平靜的夜晚，各位早點休息。不過這篇道歉文貼出沒多久又被刪文。

高雄市議長許崑源今晚傳出跳樓身亡消息，民進黨桃園市議員王浩宇晚上10點多在臉書發文寫下「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」的快訊圖卡，被網友批評是消費死者，王浩宇隨即刪文。記者張裕珍／翻攝
高雄市議長許崑源今晚傳出跳樓身亡消息，民進黨桃園市議員王浩宇晚上10點多在臉書發文寫下「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」的快訊圖卡，被網友批評是消費死者，王浩宇隨即刪文。記者張裕珍／翻攝

王浩宇 韓國瑜 許崑源

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