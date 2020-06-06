傳陳菊下周被提名任監察院長 國民黨團：拉長抗爭戰線

高雄市長韓國瑜確定遭罷免，高雄後續政局發展底定，外傳蔡英文總統下周將提前高雄市前市長陳菊出任監察院長，闖關立院六月中臨時會。國民黨團總召林為洲表示，若蔡真任命陳，將是非常不恰當的舉措，黨團將全力杯葛。

林為洲表示，陳菊剛卸任行政體系幕僚長之最的總統府秘書長，高雄市長任內也有諸多案件目前監察案仍調查中，仍現在出任監察院長，不僅有違行政、監察分立的憲政原則，也恐影響調查中案件調查公正性，人事案已涉違反憲政精神。

林為洲說，監察院是憲法中明定的獨立機關，不應成為蔡政府高階的東廠，蔡總統若真任命陳菊出任監察院長，將讓憲政機制無法超越黨派，若蔡政府要這樣硬幹，對國家的穩定與發展不利。

至於陳菊人事案杯葛形式，林為洲表示，強力杯葛在所難免，但黨團也不會只是在立院行使人事同意權投票當天占主席台一天就了事，會用心鋪陳，將整個戰線拉長，「百姓的觀感才是勝負的關鍵」，抗爭要能獲得民眾認同與支持才是重點。

國民黨團副書記長林奕華說，監察院屬獨立機關，院長應要超越黨派，但陳菊是民進黨內核心人物，若總統府提名陳任監察院長，社會觀感不佳，也有違民主法治國原則。

國民黨團人士表示，針對考監人事權行使，國民黨團五月底臨時黨團大會上已達成共識，對較無爭議性、政治意識形態色彩較淡的被提名人選，原則上以不投票、不背書方式處理；但若極端不適任者，就會有不一樣的處理模式。