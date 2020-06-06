罷韓過關 蕭敬嚴：此時還妄想主席選舉者不知怎麼輸的

高雄市長韓國瑜遭罷免，黨內普遍解讀將牽動明年國民黨主席改選戰局。黨青年部主任蕭敬嚴晚上在臉書發出警告，倘若這個時候還有人妄想明年黨主席選舉，甚至2024總統選舉提名，只能說這樣的人真的是不知道這次是怎麼輸的。

蕭敬嚴表示，國民黨1月11日敗選以後，各大民調也顯示出國民黨支持度不停崩落，這對國民黨來說是全黨上下共同的危機，即使在不少黨內的大家努力之下，已慢慢看見起色感覺，但罷韓確定後，仍代表國民黨的止血短時間內還看不到盡頭。

蕭敬嚴說，現在在一切鬧劇結束後，國民黨如何重整腳步、重新站起來、重拾民眾對我們的信心，這才是接下來每一個國民黨人都該齊心一致努力的目標。

蕭敬嚴分析，這次罷韓同意票已超過2018年韓國瑜當選高雄市長時選票，選罷法只要25%同意票的低門檻已無法否認罷韓正當性；罷韓投票變成「教訓韓國瑜」與「教訓國民黨」的綜合投票。

蕭敬嚴表示，造成韓國瑜遭罷免結果，除了是因韓當選高雄市長僅4個月就跑去參選總統傷害高雄市民「期待改變」的情感，去年以來國民黨內爭權奪利亂象、中國大陸、反送中等因素，也讓「教訓民進黨」氛圍轉變成要「給國民黨重擊」。