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市長被罷免議長墜樓 藍營失高雄府會龍頭

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉徐如宜徐白櫻蔡孟妤王昭月／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜遭罷免後，一向挺韓的高雄市議長許崑源今晚在十七樓住處墜樓身亡，圖為他日前現身議場為韓國瑜打氣的畫面。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜遭罷免後，一向挺韓的高雄市議長許崑源今晚在十七樓住處墜樓身亡，圖為他日前現身議場為韓國瑜打氣的畫面。記者劉學聖／攝影

高雄市議長許崑源今晚傳出墜樓身亡意外，一向力挺韓國瑜的他，在 今天罷韓成功後傳出不幸，震驚社會。韓國瑜與許崑源分別為高雄市府會龍頭，如今韓遭罷免，許則墜樓，重創國民黨。

韓國瑜第一時間慰問家屬，也po臉書說，許議長發生憾事，我非常非常悲痛，無法用任何言語來表達我心裡的感受。值此之際，請大家務必冷靜。

據了解，許崑源墜樓前，妻子和女兒在家，警方在晚間8點45分接獲車禍報案， 同時也接獲民眾報案，在苓雅區四維三路與仁智街口的大樓有人墜樓。警方趕到大樓，大樓管理員告訴警方，死者是議長許崑源。許妻和兒女難以在樓上仍不斷哭泣，尚未說出當時發生什麼事。

許崑源是高雄苓雅區人，三歲喪父，十三歲母，從小受長他十六歲的胞兄許昆龍照顧，早年兄弟先後投入黨外運動，加入民進黨的許昆龍曾任民進黨高雄市黨第一任主委，許崑源隨他從事選民服務，接觸政壇，一九九四年以無黨籍身分當選高雄市議員，後來成為高雄市無黨籍議問政聯盟總召。

二○○四年許崑源曾想與國民黨結盟角逐議長，遭國民黨高層否決，他憤而成立跨黨派的「大高雄問政聯盟」，成為議會關鍵勢力，個性海派的他，交遊深廣，儼然「地下議長」，二○○八年後，才轉而正式加入國民黨，兩年後當選縣市合併後第一屆高雄市議長。但二○一四年時，因民進黨市議員席次過半，國民黨式微，他因而放棄求連任，直至二○一八年力挺韓國瑜登上高雄市長寶座，他再以絕對優勢回鍋當選議長。

一年半前，韓國瑜隻身南下到高雄打拚，人生地不熟，許崑源幾乎陪他踏遍高雄各區，且極力保薦，兩人建立下革命情誼，後來韓國瑜決定角逐總統大位，許崑源仍不離棄，去年五月並在市政總質詢中公開挺韓，甚至大力抨擊前朝陳菊團隊涉貪起訴，令人印象深刻。

不過近半年來，他傳出身體微恙，鮮少出現公眾場合，但日前接近罷韓投票時刻，他仍抱病拍片挺韓到底，沒想到，今天罷韓結果出爐後，他卻傳出墜樓意外，讓式微的國民黨再告折損。

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高雄市長韓國瑜遭罷免後，一向挺韓的高雄市議長許崑源今晚在十七樓住處墜樓身亡，圖為他日前現身議場為韓國瑜打氣的畫面。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜遭罷免後，一向挺韓的高雄市議長許崑源今晚在十七樓住處墜樓身亡，圖為他日前現身議場為韓國瑜打氣的畫面。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜遭罷免後，一向挺韓的高雄市議長許崑源今晚在十七樓住處墜樓身亡，圖為他日前現身議場為韓國瑜打氣的畫面。本報資料照片
高雄市長韓國瑜遭罷免後，一向挺韓的高雄市議長許崑源今晚在十七樓住處墜樓身亡，圖為他日前現身議場為韓國瑜打氣的畫面。本報資料照片
高雄市長韓國瑜遭罷免後，一向挺韓的高雄市議長許崑源今晚在十七樓住處墜樓身亡，圖為他日前現身議場為韓國瑜打氣的畫面。本報資料照片
高雄市長韓國瑜遭罷免後，一向挺韓的高雄市議長許崑源今晚在十七樓住處墜樓身亡，圖為他日前現身議場為韓國瑜打氣的畫面。本報資料照片
高雄市長韓國瑜遭罷免後，一向挺韓的高雄市議長許崑源今晚在十七樓住處墜樓身亡，圖為他日前現身議場為韓國瑜打氣的畫面。本報資料照片
高雄市長韓國瑜遭罷免後，一向挺韓的高雄市議長許崑源今晚在十七樓住處墜樓身亡，圖為他日前現身議場為韓國瑜打氣的畫面。本報資料照片

韓國瑜 許崑源 高雄市

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