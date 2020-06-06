韓國瑜被罷免這晚 議長墜樓亡

高雄市長韓國瑜遭罷免這一晚，一向挺韓的高雄市議長許崑源在17樓住處墜樓身亡，妻子痛哭失聲，也震驚地方。韓國瑜第一時間趕往殯儀館安慰家屬。

許崑源墜樓前，妻子、女兒在家，警方在晚間八點四十五分接獲車禍報案， 同時接獲民眾報案，在苓雅區大樓有人墜樓，警方趕到，大樓管理員告訴警方死者是議長許崑源。

62歲的許崑源近年受病痛所苦，去年因腦部中風，眼力、聽力受損，不得不接受手術，術後視力恢復良好，但聽力有後遺症，精神較抑鬱，致較難主持議事，主持會議等場合幾乎都由副議長陸淑美代理，妻子也當他分身幫忙跑行程。

高雄市長韓國瑜罷免案通過，藍營低氣壓，許崑源第一時間發聲明說，對罷免投票結果尊重，也對市民失去認真改變高雄、努力讓高雄更好的市長，感到遺憾。感謝市府團隊在過去一年半的努力與打拚，高雄的進步不能停，期盼高雄愈來愈好。

許崑源本月3日在臉書貼文聲援韓國瑜，強調「罷免韓國瑜是高雄人的危機」，如果韓被罷，高雄將因此失去改變的機會，高雄不能再走回頭路，希望市民團結一致，大家做夥化解高雄的危機。

許崑源歷任原高雄市第4、5、6、7屆市議員、縣市合併後第一屆議長、第2屆市議員和第3屆議長。他從政與他哥哥許昆龍有關，許昆龍是民進黨高雄市黨部第一任主委，許昆龍1986年淡出政壇，許崑源以無黨籍參選並當選高雄市議員，之後一直在議壇。

2004年間，許崑源有意競選議長，但國民黨中央有阻力，他即成立跨黨派的「大高雄問政聯盟」，2008年力挺國民黨總統候選人馬英九，後加入國民黨，高雄縣市合併後第一屆高雄市議會成立，他當選議長，但這屆議長對當時市長陳菊及團隊嚴格監督，在第2屆市長及市議員選舉時，陳菊團隊和民進黨全力衝刺，拿下議會多數，民進黨在高雄首次完全執政，第3屆市長和議員選舉，許崑源在韓國瑜還不被看好時就力挺韓，韓國瑜旋風讓國民黨再度拿下議會多數，許崑源也再度坐上議長之位。

國民黨高雄市議員黃紹庭說，許議長雖然身體不好，但在會期中也有時進議會簽名，在韓市長質詢那天，兩人也有短暫會面。議長從韓競選市長時就力挺，在罷韓議題中，雖然身體不舒服也是力挺韓國瑜。前兩天還特別發了一個簡短錄音檔，說希望過幾天投票時，大家能把韓市長留下來。黃紹庭說，許崑源議長個性海派，廣結善緣，與綠營議員即使立場不同，但私下仍是好朋友，一同在議場服務。

許崑源墜樓身亡，韓國瑜深夜趕往殯儀館慰問。高雄市新聞局長鄭照新難掩悲傷說，感到震驚難過，也呼籲大家，政治是一時的，生活還是要過。