許崑源墜樓身亡 生前錄音檔籲選民「把韓市長留下來」

高雄市議會議長許崑源在罷韓案通過的晚上，驚傳墜樓身亡，藍營議員紛紛趕赴殯議館。議員黃紹庭表示，非常錯愕，議長這一年身體都不好，有些小中風；前兩天還發了一個錄音檔，議員們幫忙轉發，希望選民「將韓市長留下來」。

黃紹庭表示，許議長雖然身體不好，但在會期中也有時進議會簽名，在韓市長質詢那天，兩人也有短暫會面。議長從韓競選市長時就力挺，在罷韓議題中，雖然身體不舒服，也是力挺韓國瑜。前兩天還特別發了一個簡短錄音檔，說希望過幾天投票時，大家能把韓市長留下來。

黃紹庭說，許崑源議長個性海派，廣結善緣，與綠營議員即使立場不同，但私下仍是好朋友，一同在議場服務。

罷韓期間，環保局接獲挺韓、罷韓團體的廣告檢舉案，其中一幅在苓雅區興中一路的「高雄發大財」大型看板，就是許崑源和韓國瑜一起的畫面。在民眾檢舉是違規設置懸掛廣告，隔天就自行拆除。