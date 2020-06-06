高市議長許崑源為人講義氣 力挺韓國瑜選市長、當市長

高雄市議會議長許崑源歷任原高雄市第4、5、6、7屆市議員、縣市合併後第1屆議長、第2屆市議員和第3屆議長。他的從政，與他的哥哥許昆龍有關，許昆龍是民進黨高雄市黨部第一任主委，許昆龍1986年淡出政壇，許崑源以無黨籍參選並當選高雄市議員，之後一直在議壇。

2004年間，許崑源有意競選議長，但國民黨中央有阻力，他即成立跨黨派的「大高雄問政聯盟」，2008年力挺國民黨總統候選人馬英九，後加入國民黨，高雄縣市合併後第一屆高雄市議會成立，他當選議長，但這屆議長對當時市長陳菊及團隊嚴格監督，在第2屆市長及市議員選舉時，陳菊團隊和民進黨全力衝刺，拿下議會多數，民進黨在高雄首次完全執政，第3屆市長和議員選舉，許崑源在韓國瑜還不被看好時就力挺韓，韓國瑜旋風讓國民黨再度拿下議會多數，許崑源也再度坐上議長之位。

不過，許崑源因腦部中風，眼力、聽力受損，不得不接受手術，術後視力恢復良好，但據了解耳朵易受雜音干擾，致較難主持議事，但在與韓國瑜有關的重要議程時，曾數度坐鎮議場關心，也數次在議長室掌握整個議程，幫助韓國瑜通過考驗。

許崑源1995年創設「奧援清寒獎助學金」，1997年辦理「全國奧援盃球賽」，他做公益不斷，有議員透露，許崑源把錢借給朋友，之後遇到朋友總是儘量避開，就怕對方感到不好意思。

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