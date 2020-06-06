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高雄市議長許崑源墜樓身亡 江啟臣：期望悲劇終止
高雄市長韓國瑜確定遭罷免，一向力挺韓國瑜的高雄市議會議長許崑源今晚在高雄市仁智街14樓住處墜樓，當場死亡，警方正封鎖現場調查，消息震驚地方。國民黨主席江啟臣今晚PO文表示，「無限的哀悼」，罷免過程的激化仍未平息，議長的驟然離世，令我們憂心社會對立情勢加劇。期望悲劇終止，冷靜情緒。
江啟臣表示，許崑源議長對於高雄、對於國民黨的情感，令人感佩。議長的身影，是我們將永遠仰望與敬重！突然的離去，留給我們無盡的不捨。
江啟臣說，罷免過程的激化仍未平息，議長的驟然離世，令我們憂心社會對立情勢加劇。期望悲劇終止，冷靜情緒。更希望家屬節哀，我們也會全力協助家屬處理議長後事。
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