高市議長墜樓 鄭照新：震驚難過

高雄市長韓國瑜遭罷免之夜，高雄市議長許崑源傳出墜樓身亡，韓國瑜已趕往殯儀館慰問。高雄市新聞局長鄭照新難掩悲傷表示，感到震驚難過，也呼籲大家，政治是一時的，生活還是要過。

國民黨籍的許崑源，對韓國瑜一路相挺，在投票前夕拍影片呼籲市民給市府團隊機會，投票結果出爐後，許也發臉書表示，對罷免投票結果表示尊重，也對市民失去認真改變高雄、努力讓高雄更好的市長，感到非常遺憾。感謝市府團隊在過去一年半的努力與打拚，高雄的進步不能停，期盼高雄愈來愈好。

沒想到晚間驚傳墜樓身亡。據了解，許崑源之前中風，身體狀況一直不佳。

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