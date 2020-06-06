高市議長墜樓 鄭照新：震驚難過
高雄市長韓國瑜遭罷免之夜，高雄市議長許崑源傳出墜樓身亡，韓國瑜已趕往殯儀館慰問。高雄市新聞局長鄭照新難掩悲傷表示，感到震驚難過，也呼籲大家，政治是一時的，生活還是要過。
國民黨籍的許崑源，對韓國瑜一路相挺，在投票前夕拍影片呼籲市民給市府團隊機會，投票結果出爐後，許也發臉書表示，對罷免投票結果表示尊重，也對市民失去認真改變高雄、努力讓高雄更好的市長，感到非常遺憾。感謝市府團隊在過去一年半的努力與打拚，高雄的進步不能停，期盼高雄愈來愈好。
沒想到晚間驚傳墜樓身亡。據了解，許崑源之前中風，身體狀況一直不佳。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言