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許崑源墜樓 高市無黨籍議員：他是我最信任的人

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議長許崑源驚傳輕生，議會同袍哀痛不已。圖／取自許崑源臉書
高市議長許崑源驚傳輕生，議會同袍哀痛不已。圖／取自許崑源臉書

高雄市韓國瑜罷免案過關，挺韓立場鮮明的高市議會議長許崑源傳出墜樓輕生，據悉可能因久病及負債有關。高雄市長韓國瑜晚間趕往殯儀館慰問。高市新聞局長鄭照新難掩悲傷表示，感到震驚難過，也呼籲大家，政治是一時的，生活還是要過。

副議長陸淑美震驚難以接受，與許崑源私交超過25年的高市議員朱信強則是「心裡痛到不行」，不敢相信，議會最信任的好朋友就這樣離去。

高雄市議會議長許崑源力挺韓國瑜參選高雄市長與總統，在罷免案通過後，今晚傳出他在高雄市四維路的住宅大樓墜樓身亡。

高市議會副議長陸淑美錯愕說，她也是晚間10點多剛從電視台跑馬燈看見噩耗，心情很亂、很難過。

高市無黨籍朱信強與許崑源私交甚篤，兩人交情超過25年。朱信強說，他在第一時間得知消息，心裡很痛、很痛，許崑源是他在議會好兄弟，也是最信任的人，兩人平日無話不說，好朋友一場，真的很捨不得，內心哀痛無法言語。

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韓國瑜 高雄市 罷免 許崑源

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