罷韓後調整罷免門檻？民進黨團：不會，調高調低都惹議

立法院2016年將罷免門檻自二分之一下調為四分之一，這次罷韓過關，民進黨立院團尚未對門檻調整有相關討論，書記長鍾佳濱表示，此刻調低或調高都會惹來非議，目前黨團沒有相關討論，且法律要有穩定性，不會因為罷韓等個案就提出調整，還需要再觀察。

我國現行「公職人員選舉罷免法」在2016年修正，罷免案要通過，須有效同意票多於不同意票數，且同意票數達該選舉區選舉人總數四分之一以上，但門檻在這次罷韓選舉當中，依然是各界關注所在。

罷免門檻未來有沒有調整空間，民進黨團書記長鍾佳濱指出，目前沒有調整門檻的討論，2016年自四分之一調降至二分之一後，其實適用案例也不多，僅有前立委黃國昌罷免案，與高雄市長韓國瑜而已，不會因為遇到個案就馬上宣布要調，因為法律要有穩定性。

鍾佳濱說，門檻合不合理有待社會共同思考，基本上一個法律的修訂，在當時立法或修法時就要有適當考慮，後續也要持續觀察，避免社會不必要紛爭，像是若調高門檻，外界可能質疑是民進黨怕未來被對付，調低門檻可能也會引來爭議，民進黨團目前沒有做相關討論。

時代力量2016年曾建議，罷免門檻調整為有效同意票超過有效不同意票即為通過，不過時代力量總召邱顯智受訪表示，罷免主要是要讓政治人物知道，人民才是國家真正的主人，民選政治人物應戒慎恐懼，受人民委託，就應好好行使權利，對人民負責，黨團對於目前四分之一門檻沒有什麼特殊意見，先讓制度好好運作。

台灣民眾黨團副總召張其祿則說，這次罷韓其實也看出選罷法制度問題，像是四分之一門檻，確實外界有些疑慮，覺得太過輕易能夠過關，將造成政局不穩定；另外，這次也發生地方選委會主委，是由韓國瑜任命的政務官來擔任，但這樣有利害關係，這也是制度上的矛盾，未來是否要迴避，黨團都都覺得可以開放討論。