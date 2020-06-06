快訊

評／罷韓重創江啟臣威信 這3挑戰將更嚴峻

一場王子復仇記！高雄市長補選誰能挑戰陳其邁

罷韓通過黃偉哲送12字 網友讚「繼賴清德後出現哲神」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲。本報資料照片
台南市長黃偉哲。本報資料照片

高雄市長韓國瑜罷免投票今天通過，台南市長黃偉哲下午在臉書發文指出，高雄罷韓投票的民意，提醒所有執政者「謹慎面對權力，謙卑面對人民」，千萬別忘了從政的初心。

罷韓開票結果，同意票93萬9090票，不同意票2萬5051票，投票率42.14%。同意票不僅超過57萬4996票的罷免門檻，也比韓國瑜當選市長票數的89萬多票還多。

黃偉哲以「謹慎面對權力，謙卑面對人民」12字，在臉書提醒執政者勿忘從政初心。網友紛紛在文章底下留言「我很慶幸台南有你這麼棒的市長」、「民主的可貴，水能載舟，亦能覆舟」、「面對人民的聲音，才是王道」、「繼賴神之後，哲神也是很神」、「台南很幸福，從賴清德到偉哲都很好」，也有人說「莫忘初衷！不然以後台南也不是民進黨的鐵票區」。

韓國瑜 投票率 黃偉哲
高雄市長究竟會留步還是回黨部？線上直播開票看這裡 -->

延伸閱讀

被罷免成功的高雄市長！韓國瑜最終三輸的政治預言

韓國瑜遭罷免通過 藍指輸掉年輕人綠稱民怨高

罷免後伺機再起 韓國瑜選黨主席可能性高

紙風車廠房待重建 賴清德：唐吉軻德們不會放棄

相關新聞

開票數據圖表／同意票93.9萬票！韓國瑜失高雄市長寶座

由「罷韓四君子」發起的「高雄市長韓國瑜罷免案」，歷經近一年的提議、連署、成案三階段，於109年6月6日進行投票。《聯合新聞網》從投票當日下午4點，帶您一覽開票實況，及用圖表做最詳盡的戰情分析。

罷韓團體國際記者會 四君子：歷史會記得市民666的決定

在罷韓案確定以93萬9090票通後後，罷韓團體在光復高雄總部召開國際記者會，罷韓領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立...

【即時短評】罷韓重創江啟臣威信 這3挑戰將更嚴峻

高雄市長韓國瑜被罷免，國民黨暌違二十年好不容易收復的高雄又再度失去。年初才歷經大選挫敗，罷韓成功又再度重創國民黨，黨主席...

羽翼未豐 民眾黨、時代力量恐缺席高雄市長補選

高雄市長韓國瑜罷免案今天通過，隨之而來的補選除了藍綠之外，小黨有無操作空間同樣受到關注。目前時代力量、台灣民眾黨尚無衝擊...

罷免後伺機再起 韓國瑜選黨主席可能性高

高雄市長韓國瑜2018年掀起韓流，但短短不到2年重演其大起大落的政治生涯，寫下兩度遭罷免、且是首位直轄市長遭罷免成功的紀...

一場王子復仇記！高雄市長補選誰能挑戰陳其邁？

高雄市長韓國瑜遭罷免成功，依照選罷法規定，一旦中選會公告後，被罷免者解除職務，並在三個月內完成補選。誰是民進黨的高雄市長...

韓國瑜被罷 馬英九遺憾：支持國民黨布局高雄爭取勝選

罷韓投票結果出爐，高雄市長韓國瑜確定被罷免。前總統馬英九表示，尊重高雄市民的決定，並讚許市府在治水、修路等各方面的努力都...

罷韓4君子撩落去 腳步齊一是關鍵

「罷韓」案創下地方自治史上直轄市長罷免先例。從近一年來面對行政打壓的抗壓力、一開始並不為外界看好，甚至韓粉嘲弄、抹黑，到...

劃破政壇世代的慧星 快打旋風韓國瑜點亮了高雄　

2018年地方選舉最令人嘆為觀止的精采一戰就在高雄，韓國瑜單槍匹馬掀起「韓流」，擊潰在港都執政20年的綠軍，外溢效應驚人...

一人救全黨到全黨救一人 國民黨擋罷不成陷泥沼

高雄市長韓國瑜被罷免，國民黨從韓國瑜一人救全黨，到全黨救一人，但最後仍難擋民意，不僅失去南台灣灘頭堡，接著在市長補選將面...

罷韓政壇啟示錄 從政貴在誠信非豪賭民意

高雄市長韓國瑜不顧「落跑」罵名，挾九合一選舉韓流帶職參選總統。在今天進行的台灣政治發展史上首次民選市長罷免投票中遭罷免，...

韓國瑜被罷免 五虎將成員哽咽「接受市民決定」

2018年高雄市長選舉，韓國瑜的親民作風吸引基層選民支持，「挺韓五虎將」在選戰期間趁勢崛起，今天下午「杏仁哥」吳育全、前...

熱門新聞

開票數據圖表／同意票93.9萬票！韓國瑜失高雄市長寶座

高雄天氣晴朗 罷韓投票所外出現排隊人龍

昨晚睡前通電話 李佳芬對韓國瑜這樣說

罷韓通過 韓營：高效能市政團隊 不敵「罷韓國家隊」出征

綠營午後統計投票率已過25%門檻 增高韓團隊去職危機

高雄罷免投票監看傳聞不斷 支援警力已進駐高雄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。