罷韓通過黃偉哲送12字 網友讚「繼賴清德後出現哲神」

高雄市長韓國瑜罷免投票今天通過，台南市長黃偉哲下午在臉書發文指出，高雄罷韓投票的民意，提醒所有執政者「謹慎面對權力，謙卑面對人民」，千萬別忘了從政的初心。

罷韓開票結果，同意票93萬9090票，不同意票2萬5051票，投票率42.14%。同意票不僅超過57萬4996票的罷免門檻，也比韓國瑜當選市長票數的89萬多票還多。

黃偉哲以「謹慎面對權力，謙卑面對人民」12字，在臉書提醒執政者勿忘從政初心。網友紛紛在文章底下留言「我很慶幸台南有你這麼棒的市長」、「民主的可貴，水能載舟，亦能覆舟」、「面對人民的聲音，才是王道」、「繼賴神之後，哲神也是很神」、「台南很幸福，從賴清德到偉哲都很好」，也有人說「莫忘初衷！不然以後台南也不是民進黨的鐵票區」。