劃破政壇世代的慧星 快打旋風韓國瑜點亮了高雄　

2018年地方選舉最令人嘆為觀止的精采一戰就在高雄，韓國瑜單槍匹馬掀起「韓流」，擊潰在港都執政20年的綠軍，外溢效應驚人，演出一人救全黨戲碼，翻轉藍綠執政版圖。韓成為政壇新寵，2年來媒體的愛恨情仇都是他，曾經捲起千堆雪的「韓流」，有如慧星般急速隕落，今後還有多少人願意跟著禿子走？

藍營人士多半擅打順風牌，在需要真槍實彈肉搏選舉中，那些溫良型人物多半怯戰，難以締造險地逆轉奇蹟。長期被國民黨主流視為邊緣人的韓國瑜，是藍營少見「戰將型」鬥士，屬非典型國民黨人，他通達人情又接地氣，行事出格而不拘泥，應對靈活而不刻板。

正因如此，他自來難入國民黨高層眼簾，這種非典型特質，才能在高雄拔地而起，打破藍營20年無力反攻的沉悶局面。

在缺乏黨中央奧援下，韓國瑜自稱「賣菜郎」，強打「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」寒士戰略，攻占升斗小民的心，「貨出去、人進來」喊得響亮，運用空戰帶動陸戰，以89萬2545票、15萬票差距擊敗民進黨陳其邁，旋風式打下高雄江山，戳破民進黨在高雄執政的不敗神話。韓個人特質及奇異魅力奏功，猶如橫空出世的國民黨救世主，連對手陣營的賴清德也譽其為「百年難得一見政治奇才」。

韓國瑜擅長用口才拆解危機，直率語言常讓幕僚捏把冷汗，不論認不認同他的風格，都不得不承認，韓有獨特群眾魅力，懂得用淺顯語言回應民意期待，宛如庶民代言人。

挾著高人氣，上任市長不到半年就宣布參選總統，諸多質疑接踵而來，真正挑戰從他鬆口「Yes, I do」後開始。時間不夠用則是韓國瑜難以施展一大困境，爭取迪士尼到高雄、賽馬場、F1賽車、愛情摩天輪等極具話題政見遲未兌現，成為反對黨箭靶，加上豪宅、農舍等爭議事件，摧毀庶民形象，讓聲望直直落。

民進黨從中央到地方，天天以打韓為業，形塑「討厭韓國瑜」氛圍，網軍將他貶為草包，加上個人言談失分、黨內不同團結等因素，2020總統大選終走入敗境。

高雄是南台灣灘頭堡，罷韓計畫的暗流明湧，表面上是民間團體Wecare等人發起的行動，也是韓國瑜為他貿然投入總統大選必須接受的民意審判，還有綠營磨刀霍霍要奪回政權的算計。

有綠營當後盾的罷韓團體節奏、戰術精良，一波波凌厲攻勢，讓韓國瑜步步為營拆彈。他喊話要支持者別投票，監票就好，避免拉升投票率，也激化對立。韓出奇招反制，並聚焦市政，但早已被砍得元氣大傷的韓國瑜，終究不敵對手攻勢而敗陣。