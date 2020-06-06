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遭罷免後何去何從 韓國瑜下一步的三個選擇？

即時開票／破92萬同意票 韓國瑜成首位遭罷免民選市長

韓國瑜被罷免國民黨團道歉也道謝「藍委仍是高雄靠山」

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
高雄市長韓國瑜罷免通過，在罷韓總部舞台前，台下民眾群情激憤，高喊下台。 記者季相儒／攝影
高雄市長韓國瑜罷免通過，在罷韓總部舞台前，台下民眾群情激憤，高喊下台。 記者季相儒／攝影

高雄市韓國瑜罷免案通過門檻，韓國瑜成為台灣選舉史上第一位被罷免成功的縣市首長；國民黨立法院黨團發表聲明，向鄉親表示抱歉，高雄市府團隊讓大家失望了，也表示感謝高雄鄉親曾經給韓國瑜和國民黨機會，「國民黨團全體立法委員未來仍是全體高雄市民的靠山，高雄的事，就是國民黨團的事，國民黨永遠和高雄市民站在一起！」

國民黨團表示，高雄鄉親這一次用選票提醒市府團隊及國民黨，必須深切反省。韓國瑜從2018年12月25日上任以來市府團隊的表現有褒有貶，不論現有罷免制度好壞，完全尊重高雄市民投票的結果。國民黨確實有很多作為必須檢討，這才是台灣民主的核心價值，也是台灣民主繼續大步向前邁進的動力。

國民黨團表示，雖然韓國瑜被罷免將無法繼續為高雄市民服務，國民黨立法院黨團本於「高雄人的事，就是國民黨團的事」，投票前國民黨立法院黨團安排交通、內政、經濟、財政、教育等委員會南下高雄考察，幫高雄市民爭取更多資源，未來持續為高雄鄉親爭取權益、創造幸福的家園的心永遠不會改變，依然會繼續協助當地黨籍市議員爭取重大建設及預算，守護高雄。

國民黨團表示，在這次罷免投票的過程中，看到民進黨動用一切合法、不法的手段介入投票，國家的民主法治被破壞殆盡，執法機關看見民進黨就轉彎的現象比比皆是，問題嚴重，國民黨團將持續監督，針對這次罷免投票過程各項非法及違反行政中立的作為，要求民進黨政府及各部會給全民一個交待，也給高雄市民一個說法。

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