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罷韓涉賄？社福團體廣發「乾洗手」宣傳投票 檢傳喚5人

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
國民黨高市議員曾質疑，罷韓團體廣發「抗菌液乾洗手」，附送罷韓文宣，還不忘提醒「6月6日要記得投票」，恐涉及賄選，檢方介入偵辦。記者賴郁薇／攝影
國民黨高市議員曾質疑，罷韓團體廣發「抗菌液乾洗手」，附送罷韓文宣，還不忘提醒「6月6日要記得投票」，恐涉及賄選，檢方介入偵辦。記者賴郁薇／攝影

罷韓投票今天決戰，但罷免前夕風波不斷，國民黨高市議員紛紛質疑，罷韓團體廣發「抗菌液乾洗手」，附送罷韓文宣，還不忘提醒「6月6日要記得投票」，恐涉及賄選。檢方介入偵辦，日前傳喚涉案人等到案說明，訊畢分別命3萬元至6萬元不等金額交保候傳。

國民黨立委鄭麗文先前在立院質詢時，向法務部次長蔡碧仲檢舉，罷韓團體疑發送市價130元的乾洗手；黨籍高市議員邱于軒、李雅芬、黃柏霖等當天就隨同律師到雄檢提告，還出示有LINE訊息通知「5月24日下午可領取乾洗手」，另有民眾側錄到發放乾洗手過程，疑有提醒「6月6日要記得投票」，將矛頭對準「送愛關懷協會」。

雄檢接獲案件後，將案件依管轄權移交橋頭地檢署接手偵辦。據了解，檢方6月初曾傳喚該協會理事長、總幹事及部分工作人員共5人說明，涉案人等均不否認發乾洗手，訊畢，檢察官依情節命理事長、總幹事6萬元交保，其他3名工作人員3萬元交保。

據悉，檢方將再調查洗手液進價，並釐清發放洗手液是否影響投票意向等，目前已分「偵」字案偵辦中。

涉賄疑雲爆發後，送愛關懷協會理事長劉家羽曾親上火線澄清，洗手液是善心企業家捐贈給許多團體作為防疫用，而送愛關懷協會主要服務清豐里民，考量到市府更換投票所地點，才想藉由發送防疫物資的機會，順便讓里民知道投票所位置。

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