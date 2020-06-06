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台灣第二波疫情何時來 張上淳：取決邊境何時開放

聯合報 / 記者陳雨鑫羅真／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣第二波疫情的到取決於開放境外的時間。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣第二波疫情的到取決於開放境外的時間。記者陳雨鑫／攝影

六七國內大解禁，台大小兒感染科醫師李秉穎今呼籲第二波疫情恐在秋冬重回，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣的第二波疫情不會像是其他國家，因為天氣變冷，潛伏在社區中的病毒又復發，國內目前觀察是沒有感染源了，第二波疫情的到來應取決於「境外開放時間」。

張上淳說明，台灣與各國疫情狀況不同，台灣屬於島國，疫情都是從境外移入而起，但台灣這次透過封鎖邊境守住我國疫情，我國已經連續55天無本土確診案例，顯示台灣社區是非常安全的。

張上淳說，未來台灣的疫情若是會出現第二波，絕不像是其他國家一樣，疫情因夏天天熱趨緩，秋冬天冷讓潛伏在社區中的病毒又出現，台灣社區安全，我國第二波疫情將取決於邊境開放。

張上淳說，邊境開放將待境內穩定後才會考慮，台灣不可能「不開放」，但開放到什麼程度，若是台灣持續要採取「100％不漏接」，那開放的機率就很低，近期有不少國家解封卻未將台灣列入優先開放名單，他說，對方就算對台灣開放，但台灣也不一定會解除對對方國的禁令，因此就算把台灣列為優先解禁的國家，也沒有太大的意義。

台大小兒感染科主治醫師李秉穎認為，台灣一定會有第二波疫情，不過經過這一波，國人會更知道怎麼防疫，因此即使第二波疫情來襲，也可能比較趨緩，他強調，戴口罩很重要，台灣民眾第一時間就戴起口罩，歐美國家疫情如此嚴峻若是第一時間就戴起口罩，幾百萬人恐不必因此喪命。

張上淳表示，對於這次疫情，指揮中心在初期有各種模擬與推想，他也說，此次疫情比他們預期控制得還要理想，當年SARS有很多地方失控、失守，這次中國傳出許多狀況，封城、社區傳播等，也有人預期我國也會發生社區傳播，但到後來即使我國出現不明原因感染源的個案，原本預期會擴大的疫情，卻因為我國人民的衛生習慣，讓疫情的控制比我們想像中還要好。

指揮中心指揮官陳時中表示，一開始面對新興疾病充滿不了解，精神上會緊蹦，前10案例都只是家庭內的群聚，到了案19出現了不明感染源，後來又出現院內感染出現破口，案23例出現零星社區感染，案24、34都讓專家擔心醫院是否出現破口，但是自己只有一個認知「該來的還是會來，我們就面對它」。

而案156在周六發生有長照機構中有確診，陳時中說，當時看到國外長照機構出了很多問題，我心想台灣也終於到了。

陳時中說，指揮中心有很多緊張時刻，之前以為台灣不會破三位數，但有天個案就從兩位數變成三位數時，那時候很緊張、擔心形成社區傳播。

另外就是社會對於回國的感染者不諒解，但是台灣社會認為要面對、不要對立、關懷體系做好來等，每次都面對未知結果，但是態度就是事情來了就面對它處理它，非常高興每次都有好的結果。

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