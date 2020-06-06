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影／罷韓案今投票 柯P在台中暢談台北經驗台中實現
罷韓案今天投票，民眾黨主席、台北市長柯文哲整個下午都在台中市，與青年、支持者等民眾座談。
台灣民眾黨今天中午起在台中舉辦青年座談與地方政治研習班。民眾黨公關長吳怡萱說明，民眾黨國家治理學院每一個月都會固定舉辦地方政治研習班與國政班。民眾黨今天中午先在台中與30多名台中在地青年座談，交流青年政策議題，隨後在今天下午二時舉辦地方政治研習班。
民眾黨地方政治研習班邀請台北市副市長蔡炳坤在下午二時主題座談「共融社會、共享城市」、下午三時邀請不分區立委高虹安主題座談「安康生活、智慧城市」，在下午四時主題座談「台北經驗、台中實現」，與台中後援會支持者、民眾座談、互動。
吳怡萱說，民眾黨主席柯文哲希望台北市執政經驗，與在場的支持者、民眾傳達「國家治理」理念，並開放在場的支持者、民眾提問。柯文哲常說，他最喜歡自由對答，給提問者一些意見交流與回饋。
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