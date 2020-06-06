罷韓落幕後 國民黨下周一將啟動中央黨部空間重整

罷韓案風波即將落幕，國民黨下周起也將把黨務重心重新放回黨務改革，沉寂月餘的「國民黨空間重設計」計畫，也確定將於後天（6月8日）啟動，中央黨部確定將以減租2層樓，取代原本搬家規畫，改造工程表定7月15日是最後期限。

因國民黨中央黨部租金已預付到明年底，若7月完成退租兩層樓，黨務人士評估，將可退回已付租金約2千萬元。但黨務人士也透露，空間重新調整後，包含搬遷費、留用空間重隔間費與電話等線路重拉費用，也要支出約6百萬元。

目前國民黨租用八德大樓空間為B1至5樓共6層，空間重整規畫將退租2、5樓兩層樓。原本5樓財務室搬到B1，大陸部與新成立的國際部搬往中央黨部指揮中樞的3樓，與黨主席、秘書長辦公室比鄰辦公。

原本位於2樓的文傳會，則搬遷至目前設有所屬黨史館、直播室的4樓，原4樓的人事室也搬至B1西側與財務室緊鄰。而目前也位於2樓的組發會則一分為二，核心部門挪往1樓政策會現有辦公空間，其他社會、青年、婦女則搬至B1。

空間重整後，政策會與黨團互動較密切單位，將與革實院所屬單位一起搬至位於杭州南路的國民黨智庫。

黨務人士表示，由於改革委員會中財務組已確定建議中央黨部大樓空間應減租，「國民黨空間重設計」計畫工程將於周一（6/8）上午中央黨部內部空間調整會議後拍板啟動。

黨務人士說，中央黨部空間調整工程將分三階段完成，第一階段是規劃遷至智庫單位先完成遷出，第二階段是要到B1的相關單位完成「下地」，最後一階段則是2樓文傳會與組發會全面遷出，每一階段有7至14天作業時間。

對於國民黨空間改造方案中退租2樓部分，有中常委曾以風水理由力阻，但黨務人士評估，目前中央黨部承租的2樓空間包含中庭，並不合理，最後仍以節流為由，決定退租。