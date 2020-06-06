日擬改釣魚台名 外交部重申我主權不變
日本媒體報導，日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」，外交部今天嚴正重申釣魚台列嶼是我國固有領土，毋庸置疑；我國擁有釣魚台列嶼主權的事實，不會因為任何國家將該列嶼改名而有任何改變。
外交部發布新聞稿，表示已在第一時間，分從台北及東京兩地向日方瞭解，同時表達關切指出，日方對釣魚台列嶼的片面舉動，並無助於區域安全與穩定，盼日方審慎處理。
外交部表示，我國政府一貫主張以和平方式解決爭議，避免以單方行為升高緊張情勢，共同維持區域和平穩定，在此也呼籲日方秉持和平理性態度自我節制。
外交部表示，我國政府一向重視釣魚台列嶼及其周邊水域的情勢發展，今後仍將持續關注並及時採取必要作為，捍衛我國主權及漁民權益。
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