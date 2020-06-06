組台灣國民黨？ 王金平：怎麼可能？用膝蓋想也知道！

罷韓案今天投票，國民黨前立法院長王金平今天中午不在高雄，到台中與國民黨前立委張錦隆、張嘉郡等人餐敘。王金平昨天拋出獨派大老辜寬敏建議他自組「台灣國民黨」，今天被媒體問及，他表示，辜寬敏個人想法；被問及「有意願組黨？」王金平回應「怎麼可能？用膝蓋想也知道！」

王金平在今天近中午與前立委張嘉郡共乘一輛轎車抵達台中金悅軒旗艦店門口，一前一後下車。王金平對媒體詢問「有沒有去高雄投票」，他引介後方的張嘉郡說「要訪問小姑娘啊！」張嘉郡連忙說「沒有！沒有！」王金平接著說，「她沒有阿！」，又補一句「去投票，怎麼會在這裡？」

王金平被問及對於罷韓案想法？王金平回答，平常心。對於罷韓案結果，就是接受並尊重高雄市民共同決定。

王金平昨天拋出「獨派大老辜寬敏建議他自組「台灣國民黨」，今天他受訪時說，這是辜寬敏個人的想法、個人的說法，「我不予回應」。媒體接著問「對組黨的意願？」王金平回應「怎麼可能？用膝蓋想也知道！」