快訊

再掀領土爭議？石垣市將表決釣魚台更名為「登野城尖閣」

高雄屏東大雷雨 全台15縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

組台灣國民黨？ 王金平：怎麼可能？用膝蓋想也知道！

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨前立法院長王金平今天到台中餐敘，受訪時被問及「有意願組黨嗎？」王金平回應「怎麼可能？用膝蓋想也知道！」記者趙容萱／攝影
國民黨前立法院長王金平今天到台中餐敘，受訪時被問及「有意願組黨嗎？」王金平回應「怎麼可能？用膝蓋想也知道！」記者趙容萱／攝影

罷韓案今天投票，國民黨前立法院長王金平今天中午不在高雄，到台中與國民黨前立委張錦隆、張嘉郡等人餐敘。王金平昨天拋出獨派大老辜寬敏建議他自組「台灣國民黨」，今天被媒體問及，他表示，辜寬敏個人想法；被問及「有意願組黨？」王金平回應「怎麼可能？用膝蓋想也知道！」

王金平在今天近中午與前立委張嘉郡共乘一輛轎車抵達台中金悅軒旗艦店門口，一前一後下車。王金平對媒體詢問「有沒有去高雄投票」，他引介後方的張嘉郡說「要訪問小姑娘啊！」張嘉郡連忙說「沒有！沒有！」王金平接著說，「她沒有阿！」，又補一句「去投票，怎麼會在這裡？」

王金平被問及對於罷韓案想法？王金平回答，平常心。對於罷韓案結果，就是接受並尊重高雄市民共同決定。

王金平昨天拋出「獨派大老辜寬敏建議他自組「台灣國民黨」，今天他受訪時說，這是辜寬敏個人的想法、個人的說法，「我不予回應」。媒體接著問「對組黨的意願？」王金平回應「怎麼可能？用膝蓋想也知道！」

召集這場餐敘的蔡錦隆說，今天的餐敘是之前因王金平安排今天到中部來，因此相約來台中吃飯，是早就約好的。

罷韓案今天投票，國民黨前立法院長王金平（中）今天中午不在高雄，到台中與國民黨前立委張錦隆（右）、張嘉郡等人餐敘。記者趙容萱／攝影
罷韓案今天投票，國民黨前立法院長王金平（中）今天中午不在高雄，到台中與國民黨前立委張錦隆（右）、張嘉郡等人餐敘。記者趙容萱／攝影

王金平 張嘉郡 辜寬敏

延伸閱讀

拋出震撼彈... 王金平：辜寬敏勸我組新政黨

王金平盼韓國瑜做好做滿 高市府：將不負期待

王金平盼韓做好做滿 鄭照新：院長是有智慧的人

罷免倒數三天 王金平：盼韓國瑜做好做滿，不會去投票

相關新聞

組台灣國民黨？ 王金平：怎麼可能？用膝蓋想也知道！

罷韓案今天投票，國民黨前立法院長王金平今天中午不在高雄，到台中與國民黨前立委張錦隆、張嘉郡等人餐敘。王金平昨天拋出獨派大...

罷韓投票後國民黨高市黨部啟動人工報票 要速掌握結果

罷免高雄市第3屆市長投票今天上午8 時到下午4時進行，4點之後分別在1823個投開票所開票。為了及早掌握投票結果，國民黨...

中山大學沙灘畢典 「大仁哥」生日獲頒榮譽博士

中山大學今天在西子灣沙灘，舉行博士班畢業典禮暨名譽博士授證典禮。校長鄭英耀頒授前副總統陳建仁名譽理學博士學位，表彰其在公...

民進黨的敵人推薦侯友宜？柯文哲：我當然不會說是自己

台北市長柯文哲昨赴議會總質詢時，對於議員陳政忠提問民進黨打韓後，國內第二個敵人是誰？柯文哲說，「我會推薦侯友宜」。對此，...

罷韓後被柯推薦民進黨下個敵人 侯友宜笑3聲：開玩笑的

新北市長侯友宜今天上午到石門農會包肉粽，媒體詢問昨天台北市長柯文哲在議會時，回答議員詢問民進黨國內第二個敵人是誰時，柯文...

拋出震撼彈... 王金平：辜寬敏勸我組新政黨

前立法院長王金平今天表示，台灣制憲基金會董事長辜寬敏認為中國國民黨重起機會不大，希望他重新成立新政黨

舒琪大戰「逆時中」到「小明說」 柯不好講的話佩琪說？

台北市議員簡舒培與台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前隔空交火，簡舒培以「陳佩琪的言論是否拉低市府團隊的表現」，踩到陳佩琪紅線，開啟兩個女人間的「舒琪大戰」。簡舒培之所以開砲，主因是陳佩琪砲火更為猛烈，標靶瞄準衛福部長陳時中，提到「賣台舔中」關鍵字，網路熱議大爆發。

罷韓後民進黨的下個敵人？柯文哲：我推薦侯友宜

罷韓投票進入倒數，台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，議員陳政忠問柯文哲，民進黨有沒有達到打擊韓國瑜目的？柯文哲說，達到了。...

影／華航屢遭誤認陸籍航空！綠委將提案正名 藍憂影響航權

華航又遭誤認陸籍航空公司！美國媒體Bloomberg日前報導美國將禁止陸籍航班入境美國，新聞圖片卻放上華航的班機照，讓台...

蔡總統接見英國駐台代表 雙方觸及香港議題

蔡英文總統及副總統賴清德今天先後接見英國在台辦事處代表唐凱琳(Catherine Nettleton)，雙方觸及到香港版...

【即時短評】感謝Taiwan can help 然後呢？

讀賣新聞報導日本鬆綁四國入境限制，未包含台灣。中華民國駐日代表謝長廷，立即在臉書列出日方評估的三點理由，指其中包含政治因...

熱門新聞

高雄天氣晴朗 罷韓投票所外出現排隊人龍

罷韓後民進黨的下個敵人？柯文哲：我推薦侯友宜

昨晚睡前通電話 李佳芬對韓國瑜這樣說

許淑華雪中送炭 6日陪韓國瑜面對高雄市民的決定

看到這景象 綠委：韓國瑜「挫勒蛋阿」

罷韓案即時開票／決戰57萬票！韓國瑜保得住市長大位嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。