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民進黨的敵人推薦侯友宜？柯文哲：我當然不會說是自己
台北市長柯文哲昨赴議會總質詢時，對於議員陳政忠提問民進黨打韓後，國內第二個敵人是誰？柯文哲說，「我會推薦侯友宜」。對此，柯文哲上午至屈原宮參加龍舟點睛活動後受訪指出，當時問他萬一罷韓成功，民進黨下一個目標是他，他當然不會說自己，民調最高的是侯友宜。
柯文哲說，那是開玩笑的話啦，至少多一個在前面擋子彈 ，媒體問柯，認真認為自己是民進黨下一個目標？柯文哲說，不會啦，他一定要把侯友宜推到他前面，至於會不會擔心自己被盯上？柯文哲說，已經盯很久了，又不是現在才盯，習慣了。
柯文哲昨天在議會答詢時說台北討厭他的人有四分之一，對此，柯文哲說歷次民調大數據分析就知道，滿有趣的，台北市有堅強的柯粉，也有堅強的柯黑，堅強的柯黑大概有20到25%。媒體問柯，如果被罷免會過？柯說，也是很接近，滿可怕的。
媒體問柯，是否覺得罷免制度不合理？柯文哲說，在兩極對立的狀態下，目前的選罷法在兩極對立下會造成結構的不穩定，這的確是個問題，等事情過後大家再檢討；他覺得沒有發生前都不曉得，發生後才知道這制度要改一下。
對於怎麼看今天的罷韓？柯文哲說，這都有準備標準答案，投票前十天就不可以談投票的事以免被罰，會被罰50萬，他一定不會講的。
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