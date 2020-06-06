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罷韓後被柯推薦民進黨下個敵人 侯友宜笑3聲：開玩笑的

聯合報 / 記者游明煌/即時報導
被柯推薦民進黨下個敵人，侯友宜大笑3聲：好朋友開玩笑。記者游明煌／攝影
被柯推薦民進黨下個敵人，侯友宜大笑3聲：好朋友開玩笑。記者游明煌／攝影

新北市長侯友宜今天上午到石門農會包肉粽，媒體詢問昨天台北市長柯文哲在議會時，回答議員詢問民進黨國內第二個敵人是誰時，柯文哲推薦侯友宜。對此，侯友宜大笑三聲回答，柯市長開玩笑的，大家都好朋友。

侯友宜說，柯文哲是開玩笑的，他覺得，如果在工作過程當中，大家有任何的指教批評，他都會虛心接受，把事情做好，任何人只要對市政有一些看法，他一定會全力以赴，市政府是他現在最重要的工作，謝謝柯市長，開開玩笑，大家都好朋友。

罷韓今天進行投票，台北市長柯文哲昨天下午赴議會總質詢，議員陳政忠問柯文哲，民進黨有沒有達到打擊韓國瑜目的？柯文哲說，達到了。至於打韓後，民進黨國內第二個敵人是誰？柯文哲說，「我會推薦侯友宜」。

被柯推薦民進黨下個敵人，侯友宜大笑3聲：好朋友開玩笑。記者游明煌／攝影
被柯推薦民進黨下個敵人，侯友宜大笑3聲：好朋友開玩笑。記者游明煌／攝影

柯文哲 侯友宜 韓國瑜 罷韓

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