台美換文 簡化有機農產品認證銷售

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國在台協會AIT）5日發出新聞稿表示，AIT與我駐美代表處（TECRO）在4日完成換文，自5月30日起，簡化有機認證貿易，獲得美國或台灣認證有機的農產品，可以在雙邊市場上販售。

AIT新聞稿指出，台灣是美國有機農產品第五大出口市場，這樣的安排可讓美國畜牧業和企業更容易進入台灣市場；未來有機農產品貿易商不需再獲得台灣、美國雙重有機認證，避免雙重認證衍伸的程序、檢查與費用，水果、蔬菜、加工食品和畜牧產品將可受惠；美國有機食品加工廠商也可向台灣採購已認證的有機原料，擴大雙邊貿易交流。

AIT新聞稿還說，未來將建立一個工作小組，解決在實務上碰到的問題。

AIT表示，美台交流建立在彼此人民堅實的往來關係之上，自台灣關係法簽署以來，AIT和駐美代表處一直在努力深化合作，有機農產品貿易的簡化程序是最新例證。

AIT 美國在台協會

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