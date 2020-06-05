選前之夜 高雄美麗島站捷運站聚集罷韓人潮
今天是罷韓投票的選前之夜，罷韓團體在高雄美麗島捷運站發起「重返美麗島反恐大遊行」，號召十萬人上街頭。距離遊行不到一個小時，捷運出口處聚集許多頭綁黃絲帶的罷韓人士，眾人情緒激昂，準備8點起步走，沿著中正路、民生路一直走到河東路，表達堅定罷韓心聲。
上周六起，罷韓團體天天舉辦遊行，繼橋頭民主聖地、光復高雄三山會師鳳山場、讓城市躍動、追念二二八等遊行活動後，今晚是投票前決戰日，遊行隊伍重返美麗島事件發生地，號召十萬市民上街頭。
晚上7點不到，美麗島捷運站已聚集眾多準備參加遊行的民眾。來自彌陀鄉的王姓市民說，因為怕車子沒地方停，花50分鐘從彌陀騎車到市區參加遊行，今天的遊行是重反民主運動的重要歷史地美麗島站，非要來參加不可。
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