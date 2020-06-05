台美簽署信函 有機驗證商品可以有機名義販售

美國在台協會（AIT）今天表示，AIT與駐美國台北經濟文化代表處4日代表美國與台灣相互交換雙方簽署信函，啟動一項全新的有機同等性協議，協議自2020年5月30日起生效，允許美國或台灣的有機驗證商品在彼此市場中以有機名義販售。

AIT表示，美國對於台灣在全球有機產品貿易所做出的傑出貢獻深表歡迎，自41年前台灣關係法簽訂以來，AIT與駐美國台北經濟文化代表處便致力於鼓勵深化雙邊社會的合作，這項協議是多年來的努力下擁有的嶄新成果。

AIT表示，台灣是美國在有機市場的重要國際夥伴，這項同等性協議可進一步強化美國有機商品出口到台灣的流暢度。台灣是美國有機商品的第五大出口市場，協議可保障並增加美國有機生產者對台灣市場的拓展性。

AIT表示，這項同等性協議消弭了美國或台灣有機業者必須個別取得對方市場的有機驗證資格，也避免雙重驗證的費用、稽核及文書處理，協議不僅可為目前的生鮮蔬果、加工食品的貿易帶來擴大市場的機會，也為有機畜牧及其相關產品帶來更多新的契機，也允許美國有機食品加工業者使用更多來自於台灣的有機原料，藉以發展更多元化的有機商品提供消費者選擇。

AIT表示，藉由雙方信函的交換，AIT與駐美國台北經濟文化代表處建立了一個工作小組平台，提供美國及台灣能夠進一步討論所有此同等性協議所衍生出的事務。