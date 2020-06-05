罷免門檻是四分之一 柯文哲：討厭我的剛好差不多

罷韓明天投票，台北市長柯文哲昨在北市議會總質詢時表示，若罷免只要25%就會通過，這樣很危險，想一想很可怕。「因為只要四分之一反對，你就掛了，這應該要檢討。」柯文哲今天被議員戴錫欽問到會不會有人罷柯？柯說，「討厭我的剛好差不多」，不小心就會過，差不多是四分之一這個門檻。

柯文哲被問到這罷免制度是否合理，他說，已經在立法院通過了，戴錫欽追問，這樣設計成民主為選舉常態，有助民主還是阻礙？柯說，第一次修選罷法時，他問立委柯建銘，柯建銘說一開始是贊成比反罷免多就過關，後來還好加25%，不然是第一個被罷免的是黃國昌。

不過，柯文哲說，雖然有加25%，但在兩極對立下，這罷免制以後會出問題。戴錫欽問柯文哲，若韓國瑜真的被罷免掉，會有兔死狐悲的感慨？柯回說，他現在很低調，認真工作很少講話，可以少說就少說。

戴錫欽指出，萬一韓國瑜明天被罷免掉，有人認為國家機器介入，之後再動員四分之一的人罷免？柯文哲說，這是一個問題。