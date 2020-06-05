因應第二波疫情，陳建仁：重點是快篩、抗病毒藥及疫苗
已連辦24年的靜宜與東海大學聯合祈禱會，今在靜宜大學「主顧聖母堂」舉行，前副總統陳建仁伉儷、靜宜校長唐傳義、東海校長王茂駿與兩校教職員生，共同為新冠肺炎疫情、國家社會和諧及兩校發展祈禱；陳建仁強調，因應第二波疫情來襲，「快速篩檢、抗病毒藥物及疫苗的整備」是當務之急。
「靜宜與東海聯合祈禱會」由靜宜校牧楊安仁神父主禮、陳建仁證道，共同為兩校防疫工作、為防疫的醫療人員、政府官員及在疫情中過世的靈魂祈禱。
唐傳義表示，新冠肺炎疫情席捲全球，恐慌與悲傷蔓延全世界，造成的傷害不亞於戰爭，面對疫情也看到愛無所不在，愛和互助才是解方。
陳建仁在證道中指出，生、老、病、死是生命必然歷程，瘟疫、戰爭、饑饉、死亡，也一直在人類歷史重演。他以英國「伊姆村」為例，1665年夏天裁縫師助手因「黑死病」離世，家人也相繼染病身亡，村民擔心疫情蔓延選擇「實行隔離」。牧師同時採取其他防疫措施伊姆村民的故事被後人記述，成為拯救更多人性命的義舉。
陳建仁也分享印度修女德蕾莎以健康照護及愛與和平為志業；荷蘭神父達米盎效法耶穌基督的無限大愛，為照顧痲瘋病人捨棄生命的故事。
因應第二波COVID-19侵襲的整備，陳建仁指出，「快速篩檢、抗病毒藥物及疫苗研發」是當務之急；要密切監控國際及國內疫情、加強邊境檢疫、強化TOCC填報正確性，並落實病例隔離治療、醫院感染管控。民眾要誠實接受疫調，並落實居家隔離、檢疫、自主健康管理。養成量體溫、勤洗手、必要時戴口罩的良好習慣。機關公司需規劃分地分時上班，及保持社交距離、避免群聚活動等。
「審慎以對、迅速應變與超前部署，是台灣面對疫情贏得各國掌聲的重要原因！」陳建仁說，台灣有完善的防疫措施與調度，加上政府與相關產業齊心合力，並發揮資訊科技軟實力、口罩製造硬實力，及疫調、口罩實名制配發等政策，成功在防疫扮演關鍵角色。
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