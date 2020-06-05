罷韓後民進黨的下個敵人？柯文哲：我推薦侯友宜

罷韓投票進入倒數，台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，議員陳政忠問柯文哲，民進黨有沒有達到打擊韓國瑜目的？柯文哲說，達到了。至於打韓後，民進黨國內第二個敵人是誰？柯文哲說，「我會推薦侯友宜」。

陳政忠說，現在可預測的是，打到韓國瑜後，再來就是柯文哲，這接近事實嗎？柯文哲說，他現在很低調，民調很差 「我應該不是第一個對象。」

陳政忠指出，最近你太太陳佩琪多次在臉書表達各種意見，她非常貼心，知道先生必須面對未來，所以她先發動、未雨綢繆？柯文哲說，不會啦，她只是很趕表達意見，沒有那麼多算計，她有一個很有個人自己想法的人。

至於打韓後一個是柯文哲？柯說，還是一樣，認真工作，心存善念、盡力而為，人家說太迂腐，他我覺得每天認真做事就好。

陳政忠追問，若罷韓通過，民眾黨在高雄市長補選不會缺席？柯說，不一定。陳政忠推薦4人選，第一就是曾任高雄市工務局長的副市長彭振聲，以及蔡壁如和高雄市議員吳益政，第四個就是陳佩琪醫師。柯文哲眾說陳佩琪戶籍在台北市，沒有資格選，不過彭振聲可以考慮看看。

不過，一旁的彭振聲先說自己沒有選舉的經驗，再說啦，柯立刻補一句「他沒拒絕」。陳政忠說，不論罷韓結果如何，接下來柯是民進黨主要敵人，民眾黨在未來市長候選人，晚上要趕快討論，好不好？柯說，好。