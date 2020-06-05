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許淑華雪中送炭 6日陪韓國瑜面對高雄市民的決定

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
立委許淑華默默支持韓國瑜面對罷免案，明天將到高雄陪韓國瑜面對投票結果。本報資料照片、記者江良誠／攝影
立委許淑華默默支持韓國瑜面對罷免案，明天將到高雄陪韓國瑜面對投票結果。本報資料照片、記者江良誠／攝影

高雄市韓國瑜罷免案6日投票，立委許淑華和韓國瑜交情好，對罷免案相當關心。她尊重韓國瑜以市政、防疫優先的理念沒有幫忙動員。她6日傍晚將南下高雄，陪韓國瑜共同面對高雄市民的決定，希望高雄市民能看到韓國瑜對防疫和防災的努力，期待高雄能更好。

許淑華說，韓國瑜對罷免案相當低調，婉拒朋友的協助，將精神全部用在市政和新冠肺炎防疫。雖然對韓國瑜的攻擊撲天蓋地，模糊了焦點。但韓國瑜的努力成效很高，新冠肺炎至情至今，高雄市已有數月零確診；韓國瑜提出以營區作為隔離檢疫場所，一開始被民眾嘲笑，但中央疫情指揮中心後來也採用這樣模式對返國民眾隔離檢疫，讓新冠肺炎疫情受到控制，證明韓國瑜的防疫措施正確。

最近中南部暴雨，高雄市部分地區淹水，積水都能迅速消退，排水防洪確實比過去改善很多。韓國瑜清水溝、重鋪道路，被綠營嘲笑是「小事」，許淑華為「這些小事才是民眾的大事」，相信高雄市民都能感受這一年來高雄道路更平整，淹水狀況明顯改善。

她說，韓國瑜這一年多來，沒有興建光鮮亮麗的公共建築，全力用在改善高雄基礎建設。一言一行被高度檢視，但就算被人模糊焦點，韓國瑜也沒要求平反，但這些努力應被高雄市民看見，尤其，疫情過後，高雄要拚農漁業和觀光，韓國瑜是行銷專家又有知名度，對重振高雄經濟幫助很大。

身為韓國瑜好友，她尊重韓國瑜努力拚市政、防疫，沒在罷免案多做說明，但明天投票她會南下高雄，不論最後結果為何，都會陪韓國瑜面對高雄市民決定。

韓國瑜 高雄市 新冠肺炎

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