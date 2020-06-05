今天疫情再「嘉玲」 陳時中笑稱「勤洗手戴口罩」像念經

我國連54天無新冠肺炎本土確診個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今開啟樂活防疫第四站，至嘉義視察、親自示範防疫新生活，陳赴嘉義前，提前於下午1時主持例行記者會。陳時中說，國內無新增新冠肺炎確診個案，多一名患者解除隔離，累計429人解除隔離。

陳時中表示，國內疫情持續穩定，社區相較安全，但民眾仍不可忽略「勤洗手、戴口罩、保持社交距離」的重要性，陳時中說完每日提醒後，突然笑說「好像念經一樣，每天都要講」，希望建立防線，讓疫情控制得更好。

陳時中說，昨天新增170例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報73040例(含72089例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，429人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

全球累計6611220例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1904337例、巴西584665例、俄羅斯441108例、英國281661例及西班牙240660例為多；病例中389219例死亡，以美國109615例、英國39904例、義大利33689例、巴西32548例及法國29065例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。