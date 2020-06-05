影／華航屢遭誤認陸籍航空！綠委將提案正名 藍憂影響航權
華航又遭誤認陸籍航空公司！美國媒體Bloomberg日前報導美國將禁止陸籍航班入境美國，新聞圖片卻放上華航的班機照，讓台灣網友傻眼，提醒Bloomberg誤植照片。事情傳回台灣，交通部表示，最快今年9月，將會設計出具有「台灣意象」的塗裝，並陸續噴裝在華航班機上。時代力量立委邱顯智表示，現在華航叫「China Airlines」，沒人搞得清楚這是台灣的航空，還是中國籍的航空，必須透過正名才能解決問題，國民黨立委洪孟楷則認為，其他國家會誤認，其實是其他國家的問題。他也提醒台灣意象塗裝上線後，有可能會影響到華航的航權、航班以及相關權益，更有可能因小失大，交通部應該要三思。
至於華航正名何時討論，立法院長游錫堃4日透露，民進黨團最快將在16日加開臨時會，屆時將會一併處理華航正名、護照正名。邱顯智表示，這次的臨時會希望能再召開黨團協商，討論正名問題。洪孟楷則痛批，民進黨在疫情趨緩正要振興時，真的不要再政治意識形態操作，他也舉例司法改革、警械使用條例、保護員警的權益都能提案，民進黨團卻強推華航正名，這真的是國人最關注的事情嗎？
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