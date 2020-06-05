影／華航屢遭誤認陸籍航空！綠委將提案正名 藍憂影響航權

「看到中國大陸學生在天安門廣場的處境，我們當年野百合學運的人都感同身受。」國民黨立委鄭麗文4日談六四說，六四是不得已的下下策，未來還是應該去檢討思考，中國政治體制有沒有改革開放的可能？民進黨立委吳思瑤則說，台灣應持續聲援中國維權人士，提供必要援助。

2020-06-04 19:42