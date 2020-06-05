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罷韓案倒數／抗韓戰將陳柏惟點出重點：生死在韓身上

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委陳柏惟今天在台中市在台中催票，號召北漂的年輕人，組民主南征隊，返回高雄投票。記者趙容萱／攝影
立委陳柏惟今天在台中市在台中催票，號召北漂的年輕人，組民主南征隊，返回高雄投票。記者趙容萱／攝影

高雄市明天舉行市長罷免案投票。不斷挑戰高雄市長韓國瑜政策爆紅的「抗韓戰將」立委陳柏惟今天在台中催票，號召北漂的年輕人，組民主南征隊，返回高雄投票。陳柏惟說，高雄市長韓國瑜經過這次的霸免案一、二、三階段的連署、投票，即便沒有通過，他建議韓國瑜要彎下腰、低下身段來傾聽民意。

立委陳柏惟指出，韓國瑜一路走來，「大家叫你不要選，你還是跑去選，大家叫不要做一些奇奇怪怪的事情，你還是做了」，這些不聽民意的過程才是霸韓主要理由，「生死還是在韓市長身上」。

陳柏惟說，不管你喜歡高雄市長韓國瑜，還是討厭韓國瑜，請出來投票，如果你支持韓國瑜，開票出來五百、一千，這樣也不好看，如果你反對韓國瑜，請大家努力突破59萬門檻，鼓勵高雄市民出來投票。

他呼籲，全台灣朋友請打電話給高雄的親友，請高雄市民出來投票，讓高雄人用自己的選票決定未來。

立委陳柏惟今天在台中市在台中催票，號召北漂的年輕人，組民主南征隊，返回高雄投票。記者趙容萱／攝影
立委陳柏惟今天在台中市在台中催票，號召北漂的年輕人，組民主南征隊，返回高雄投票。記者趙容萱／攝影

韓國瑜 投票 高雄市

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