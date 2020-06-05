蔡總統接見英國駐台代表 雙方觸及香港議題

蔡英文總統及副總統賴清德今天先後接見英國在台辦事處代表唐凱琳(Catherine Nettleton)，雙方觸及到香港版國安法議題。蔡總統說，台灣和英國是理念相近的夥伴，民主、自由、人權都是台英共享的價值。期待能與英國共同努力，相挺香港人民，相挺普世價值，一起為世界做出更多的貢獻。

賴清德也發表同樣的立場，他說，對於英國政府在香港事件中採取一貫的立場，跟香港人民站在一起，維護他們的人權，他也深表敬意，並期盼未來兩國在彼此的努力下，關係更加精進。

蔡總統表示，這幾年在英國在台辦事處大力協助下，台灣和英國在各領域的合作，不斷深化。現在面對疫情挑戰，疫苗研發是各國的首要任務之一，台英也已經展開交流。她相信台英透過這些交流，不但可以協助全球對抗疫情，也能促進雙方的生醫產業發展。

蔡總統也說，台灣和英國是理念相近的夥伴，對於「香港版國安法」立法決議的通過，我們看到英國拉布(Dominic Raab)外相與美國國務卿、加拿大及澳洲外長，共同發表聯合聲明表達關切。英國正在研議因應作為，台灣也啟動了專案，將進一步協助香港朋友。

蔡總統特別感謝英國支持台灣的國際參與，也再次感謝唐凱琳代表與同仁們對臺灣的支持和付出，蔡總統也請唐凱琳代表代為問候首相強生(Boris Johnson)，恭喜強生身體康復，喜獲麟兒。

賴清德則說，這幾年來台英關係的加強有目共睹，不僅雙邊已有次長級的貿易論壇，也有「再生能源圓桌會議」及「能源對話會議」等交流。對於英國政府在香港事件中採取一貫的立場，跟香港人民站在一起，他也深表敬意，期盼未來兩國在彼此的努力下，關係更加精進。