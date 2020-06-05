爆點罷韓廣告連到中選會網頁 直播主遭法辦批莫名其妙

直播主寒國人今天表示，他前幾天在瀏覽網路新聞時看到一則支持罷免高雄市長韓國瑜的廣告，點進去一看居然連到中選會網頁，他把過程拍成影片放到自己的頻道上，沒想到被中選會發新聞說是假訊息還要移送法辦；安定力量副執行長毛嘉慶說，中選會不去查為什麼連結會連到中選會網站，反而來法辦吹哨者，「中選會好大，I can’t breathe（我不能呼吸了）」。

寒國人說，他前幾天在看網路新聞時，看到新聞旁邊有一個廣告，上面寫「自己的市長自己罷」、「恁罷等你6/6」，他點了廣告，發現居然連到中選會網頁，網頁上的資訊是罷免案所有投開票所的地點。

寒國人說，一般人看到罷韓廣告連到中選會網站，應該就會認為是中選會買廣告，他也不想亂指控，因此在影片裡說明，若廣告不是中選會而是罷韓團體買的，那這是不是罷韓團體利用公家資源網站買廣告，而中選會是獨立機關，這樣是否已經失去客觀的立場？

寒國人說，影片中的論述很公平完整，沒想到隔天小編跟他說，中選會發了新聞，還把他的影片截圖，蓋上一個大大的「Fake」（假的）的印章，還說要把他移送法辦，中選會沒有提網站完整的內容，只說他們是假訊息，不去了解是誰用公家資源打廣告，抹滅中選會的中立性，反而是要告他，讓他感到莫名其妙。

毛嘉慶說，台灣的民主現在脆弱到像是被高大強壯的白人膝蓋壓著的卑賤的黑人脖子，大家要不能呼吸了，這就像有人遇到搶劫報案，沒想到警察來了卻抓吹哨者；中選會現在是要製造寒蟬效應，不去查連結是誰用的，反而要來懲罰直播主，「昨天是六四事件31周年，我們國家是這樣對直播主」，他要告中選會主委李進勇瀆職。