罷韓案倒數／罷免投票前夕 挺韓或罷韓又燃起家庭戰爭

明天就是高雄市長罷免投票日，藍綠支持者精神又再緊繃，高雄市鳳山區挺韓的周小姐一早與挺綠的小姑聊起罷免投票，險些吵翻，但在大學工作的劉小姐認為，罷免投票也是行使公民權，挺韓或罷韓大家就再用選票做一次抉擇。

從事建築業的黃先生表示，六月六日他絕對不會去投票，而會與家人安排屏東溯溪之旅。針對這次罷韓事件，他拉高分貝開罵，民進黨傾國家之力操作卻欲蓋彌彰，根本欺世盜名，最近他認識的綠營政治人物頻發簡訊催票，他一概刪除，且打從心底的痛恨與瞧不起。

黃先生說，拋開藍綠情結，罷免不管過或不過，都會造成社會動盪，假設罷免過關，難保韓團隊不會提「罷免無效」之訴，綠營不甘示弱，藍綠紛爭持續演進，高雄市政就會陷入停滯，到時候誰來鋪路，清水溝，倒楣的還是高雄市民。

在大學任職的劉小姐則說，罷免投票是公民權，就應該會去行使，至於罷韓投同意票或不同意票，就看大家的自由意志。

住高雄市大樹區的蔡小姐說，他們一家都不會去投票，而會在家守候，關心最後開票結果，畢竟對韓市長還是十分關心。「高雄好不容易有了新的起步，不樂見再走回頭路」。

住高雄市鳳山區的周小姐，一早就與小姑等親友為了挺韓與罷韓一事吵得不可開交，她說，他們夫妻在市長選舉時就挺韓，態度始終如一，韓市長不希望支持者去投票，他們會「順國瑜」。小姑一家原本挺綠，前年市長選舉時挺韓，但韓當選高雄市長不久，即轉而參選總統，這一點讓他們很難接受，因此這次罷免投票，一定罷韓。