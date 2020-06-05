【即時短評】感謝Taiwan can help 然後呢？

讀賣新聞報導日本鬆綁四國入境限制，未包含台灣。中華民國駐日代表謝長廷，立即在臉書列出日方評估的三點理由，指其中包含政治因素，幫日本找藉口，卻遭外交部打臉；謝長廷又接連兩天在臉書表示，台灣還好有日據時代派來的工程師建立自來水系統，成為對抗新冠病毒的最大武器，提醒國人「皇恩浩大」。有這樣的「助」日代表，難怪不論Taiwan 如何 help，日本也沒把台灣放在眼裡。

解封指數0.0617的台灣，卻傳出不在這次希臘、紐西蘭、澳洲、日本四國鬆綁名單之列。陳時中說，沒入榜的原因是政治因素居多。謝長廷第一時間沒去向日本探個究竟，卻先急忙幫日本找理由，指評估鬆綁的標準，不外疫情控制和風險的程度，彼此是否願意相互鬆綁，以及政治因素，似乎把自己當成日本外務大臣。

不過這樣的說法卻遭外交部打臉。台日關係協會秘書長郭仲熙說，日本應該是以國民健康跟經濟發展兩者兼顧考量，一中因素應該不是主要因素。擔任任務編組疫情指揮官的陳時中不瞭解日本思維還情由可原，但堂堂駐日代表謝長廷如果看法還跟外交部相左，那到底是後方情資掌握不實，還是前方將軍胳膊外彎?

此外，過去這段時間，蔡政府光是對日本就捐贈了200萬片口罩，大肆宣傳 Taiwan can help，不斷進行出口轉內銷，但不僅各國第一波鬆綁名單不見疫情管控極佳的台灣，在世界衛生大會上替台灣仗義執言的，仍僅限於有限的邦交國，所謂無邦交友邦政要對台灣的支持，在一中原則緊箍下，只剩下大內宣的功能。

台灣對世界的貢獻，我們不能妄自菲薄，但國際現實讓我們的國際參與工作，絕不能靠衝撞變贏家，而是在拿不到面子的情況下，要盡可能爭取所有的裡子。蔡政府的衝撞式外交，不論邦交國數量還是國際參與，在裡子上已經全面敗退，剩下的只有對內說嘴妄自尊大，人家一句感謝台灣，就企圖讓台灣人以為贏得全世界。只是，然後呢?