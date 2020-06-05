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返台就學遙遙無期 境外生今赴教育部陳情

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
境外生權益小組表將赴教育部門口遞交陳情信，訴求行政院及教育部立即規畫，開放應屆畢業生今年6月底進入台灣，其他境外生7月開始分五批入境。本報資料照片
境外生權益小組表將赴教育部門口遞交陳情信，訴求行政院及教育部立即規畫，開放應屆畢業生今年6月底進入台灣，其他境外生7月開始分五批入境。本報資料照片

境外生返台就學遙遙無期，境外生權益小組表示今天下午3時要赴教育部門口遞交陳情信，訴求行政院及教育部立即規畫，開放應屆畢業生今年6月底進入台灣，其他境外生7月開始分五批入境，在9月14日下學期開課前，讓所有境外生能夠全數來台。

行政院3日與教育部等部會舉行跨部會議，未決定開放境外生返台期程。境外生權益小組表示，教育部只是繼續拖延，迴避討論境外生來台問題，而不肯承認台灣檢疫能量已足夠容納境外學生入境的事實。此舉持續傷害境外生們。

他們表示，今年1月底新冠肺炎疫情爆發，陸生、港澳僑生、外籍生大量被困於境外，無法到校上課學習。學期將到終點，境外學生無法入境。他們的畢業論文無法口試，他們的學習生活被完全中斷，他們想回到台灣與朋友、師長相見，卻因為疫情一再耽擱。

境外生權益小組指出，5月底開始疫情趨緩，台灣不再有本土案例。不斷有大學校長、學生呼籲教育部開放境外生進入台灣，以便畢業生完成畢業程序，也讓新學期9月開學時，不至於有學生還被阻隔境外。衛福部長陳時中一度稱「教育部可規畫學位生返台時程」，結果教育部對外宣佈持續禁止境外生來台，7月也不規畫解禁。

另有一群港生表示，他們願意配合台灣政府一切防疫措施，比如自費檢驗、集中檢疫等，甚至接受21天甚至28天的自主隔離，希望可以減低台灣人民的擔憂和釋除大家的疑慮。他們盼台灣政府給境外生一個回台時間表，讓他們及早做出生涯規畫。

港生表示，建議台灣政府對境外生採「少量、分批、畢業生優先」返台事宜，事急優先，專案處理，讓畢業生群體在安全有序與滿足防疫需求下，盡快先行返校。而針對香港受「港版國安法」影響，局勢再度動盪，他們盼台灣政府盡快啟動相關轉學與來台專案處理。

教育部 疫情 港版國安法

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