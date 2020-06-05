新聞眼／推不在籍投票 甩鍋給中選會？

二〇二二年九合一選舉在即，內政部昨天大動作翻修選罷法，重點在於防杜黑金、境外勢力介入國內選情，特別是下手禁止境外勢力刊播廣告、「搓圓仔湯」政黨最重可連坐處罰五千萬等修法，卻未處理各界鼓吹多年的「不在籍投票」，難免令人質疑修法是項莊舞劍，意在為執政黨營造有利環境。

重點不只是修法，執法也是一大關鍵。針對「搓圓仔湯」條款，蔡政府早有想法予以規範，如果以官位或其他不當利益，換取其他競爭對手退選，推薦政黨未來會被連坐處罰。雖然國民黨立委感到不舒服，質疑是針對國民黨而來的「換柱條款」，但法界指出，國民黨當時並未涉及賄賂或其他交換條件，應不至於是為個案修法，只是涉期約賄選的候選人不分藍綠，未來是否會辦藍不辦綠，同樣值得檢驗。

此次修法並未納入不在籍投票，同樣被藍營質疑，關鍵就在於數十萬的大陸台商選票一向被視為親藍票倉。內政部表示，等中選會研議不在籍公民投票後再一併討論，但電子連署系統都已建置完成，此一說是否將不在籍推動的責任甩鍋給中選會，避開涉及兩岸的敏感政治議題，只為「想修的才修」。

此次修法擺明要防杜境外勢力介入國內選情，但介入選情的勢力是否全為境外？究竟是介入誰的選情？明天登場的罷免高雄市長韓國瑜投票，國民黨就多次質疑「罷韓國家隊」公然助選；民進黨總統初選，蔡總統的對手賴清德也曾公開呼籲，希望支持蔡總統的網軍停止攻擊他。關鍵在於，誰來界定不當勢力？

相關選罷法修正，從二○二二年地方選舉到二○二四年總統大選都可能適用，牽一「法」而動全身，選罷法不只要防止境外勢力介入，內部不當政治力也應比照辦理。