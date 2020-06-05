聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／推不在籍投票 甩鍋給中選會？

聯合報 / 本報記者鄭媁王寓中
內政部昨天大動作翻修選罷法，卻未處理各界鼓吹多年的「不在籍投票」。 圖／聯合報系資料照片
內政部昨天大動作翻修選罷法，卻未處理各界鼓吹多年的「不在籍投票」。 圖／聯合報系資料照片

二〇二二年九合一選舉在即，內政部昨天大動作翻修選罷法，重點在於防杜黑金、境外勢力介入國內選情，特別是下手禁止境外勢力刊播廣告、「搓圓仔湯」政黨最重可連坐處罰五千萬等修法，卻未處理各界鼓吹多年的「不在籍投票」，難免令人質疑修法是項莊舞劍，意在為執政黨營造有利環境。

重點不只是修法，執法也是一大關鍵。針對「搓圓仔湯」條款，蔡政府早有想法予以規範，如果以官位或其他不當利益，換取其他競爭對手退選，推薦政黨未來會被連坐處罰。雖然國民黨立委感到不舒服，質疑是針對國民黨而來的「換柱條款」，但法界指出，國民黨當時並未涉及賄賂或其他交換條件，應不至於是為個案修法，只是涉期約賄選的候選人不分藍綠，未來是否會辦藍不辦綠，同樣值得檢驗。

此次修法並未納入不在籍投票，同樣被藍營質疑，關鍵就在於數十萬的大陸台商選票一向被視為親藍票倉。內政部表示，等中選會研議不在籍公民投票後再一併討論，但電子連署系統都已建置完成，此一說是否將不在籍推動的責任甩鍋給中選會，避開涉及兩岸的敏感政治議題，只為「想修的才修」。

此次修法擺明要防杜境外勢力介入國內選情，但介入選情的勢力是否全為境外？究竟是介入誰的選情？明天登場的罷免高雄市長韓國瑜投票，國民黨就多次質疑「罷韓國家隊」公然助選；民進黨總統初選，蔡總統的對手賴清德也曾公開呼籲，希望支持蔡總統的網軍停止攻擊他。關鍵在於，誰來界定不當勢力？

相關選罷法修正，從二○二二年地方選舉到二○二四年總統大選都可能適用，牽一「法」而動全身，選罷法不只要防止境外勢力介入，內部不當政治力也應比照辦理。

投票 國民黨 選罷法 九合一選舉 韓國瑜 中選會 民進黨 台商 賄選 罷免

延伸閱讀

符合民主程序？ 藍議員不舉手投票就幫侯友宜免受質詢

選罷法將大修 「搓圓仔湯」最高可罰5,000萬

內政部大翻修選罷法 立院三讀後最快2022年適用

韓國瑜若提罷免無效 為何受傷最重的卻是趙天麟？

相關新聞

選罷法大翻修 防黑金、境外勢力介入

內政部昨天通過總統副總統及公職人員選罷法修法，總計大幅翻修一百十二條條文，包括新增禁止境外勢力刊播廣告，強化選舉、罷免廣...

新聞眼／推不在籍投票 甩鍋給中選會？

二〇二二年九合一選舉在即，內政部昨天大動作翻修選罷法，重點在於防杜黑金、境外勢力介入國內選情，特別是下手禁止境外勢力刊播...

「龍團隊」插旗交部 蘇貞昌再擋下

蔡英文總統連任，內閣人事僅小幅異動，留任的閣員也陸續布局人事，交通事業成為各方人馬插旗重點，相較有些局處直接安排黨工任機要職，交通部長林佳龍在中華郵政、台灣高鐵、台灣觀光協會及觀光局陸續安排「龍團隊」人馬進駐。

林佳龍手下3大將任中華郵政董事 拉攏勞方策略？

交通部長林佳龍去年一月十四日接任交通部長後，就積極安插「龍團隊」人事大舉進入交通部，除已經去職的前政次黃玉霖，台鐵局副局...

陳佩琪「逆時中」 北市議員：為柯2022布局

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪近期頻在臉書「逆時中」，先嗆台灣率先警告世界衛生組織（WHO）是硬拗，又在臉書評論「小明的故事...

回首六四31週年 朝野盼中續改革開放

「看到中國大陸學生在天安門廣場的處境，我們當年野百合學運的人都感同身受。」國民黨立委鄭麗文4日談六四說，六四是不得已的下下策，未來還是應該去檢討思考，中國政治體制有沒有改革開放的可能？民進黨立委吳思瑤則說，台灣應持續聲援中國維權人士，提供必要援助。

影／六四31周年林榮基籲港人撤離 時力Twitter開嗆大陸

六四天安門事件至今已過了31個年頭，時代力量召開「勿忘六四坦克人 台灣齊心撐香港」記者會，並邀銅鑼灣書店老闆林榮基出席，...

勿忘六四 時代力量：中共欠一個正式道歉

時代力量在六四天安門事件發生31周年之際，邀請銅鑼灣書店老闆林榮基一起舉行「勿忘六四坦克人，台灣齊心撐香港」記者會。時力...

【龍燦插旗1】力抗龍團隊寄生交部 蘇貞昌再出手擋獨董

蔡英文總統連任，閣揆蘇貞昌續任，內閣人事僅小幅異動，留任的閣員也陸續布局人事，交通事業成為各方人馬插旗重點，相較有些局處直接安排黨工任機要職，交通部長林佳龍在中華郵政、台灣高鐵、台灣觀光協會及觀光局也陸續有「龍團隊」人馬進駐。

符合民主程序？ 藍議員不舉手投票就幫侯友宜免受質詢

新北市議會今再爆藍綠衝突。今下午召開第三次定期會，臨時動議討論是否請新北市長侯友宜補報告防疫紓困作為，民進黨贊成，國民黨...

被問到舒琪大戰 柯文哲：講出來丟臉、我沒有陳佩琪勇敢

台北市長柯文哲妻子陳佩琪近期頻在臉書「逆時中」，並與民進黨議員簡舒培引爆「舒琪大戰」。台北市議員游淑慧今天在議會質詢柯文...

請假從9天到爆增至30天？柯文哲：我誠實申報

台北市長柯文哲上任後強調嗡嗡嗡，工作時間比別人長，下午在議會總質詢時，吳世正指出，柯文哲上任後請假天數不斷上升，2015...

熱門新聞

柯文哲談罷韓：四分之一反對就掛了 想想很可怕

罷免投票結束 韓國瑜下午4點後將率團隊向市民致意

台大學生會長表態挺罷韓 陳芳明諷韓國瑜達到這成就

孫大千：「交大陪媽媽專車」就是賄選

連發逆時中言論 陳佩琪：我文章很淺顯，就是那個意思

各國漸放寬 陳時中談互惠：非你全開我就全開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。