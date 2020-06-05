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選罷法大翻修 防黑金、境外勢力介入

聯合報 / 記者鄭媁蔡晉宇／台北報導
選罷法總計大幅翻修一百十二條條文，修法重點在於防杜黑金、境外勢力介入國內選情。 圖／聯合報系資料照片
選罷法總計大幅翻修一百十二條條文，修法重點在於防杜黑金、境外勢力介入國內選情。 圖／聯合報系資料照片

內政部昨天通過總統副總統及公職人員選罷法修法，總計大幅翻修一百十二條條文，包括新增禁止境外勢力刊播廣告，強化選舉、罷免廣告實名制，候選人可針對不實廣告申請「緊急限制刊播令」；以及選舉、罷免賭博罪，最高可處五年徒刑，並對「搓圓仔湯」行為的政黨連坐處罰，最重可處五千萬罰鍰。

內政部部務會報昨通過正副總統及公職人員選罷免法修正草案，在陳報行政院審查後，將儘速送立法院審議，如能順利三讀，最快二○二二年九合一選舉適用。

此次修法雖新增正副總統候選人能以紙本和電子併行徵求連署，但備受關注的「不在籍投票」仍未納入修法範圍。民進黨立院黨團書記長鍾佳濱表示，這是未來朝野可討論的議題，建議可先從原住民選舉等最有可能優先試辦不在籍投票的部分進行，再循序漸進處理；國民黨團副書記長林奕華說，若內政部評估電子連署結果已可信任，就沒有理由不推動不在籍投票。

此次修法重點在於防杜黑金、境外勢力介入國內選情，包括增列選舉、罷免賭博罪，經營選舉賭盤最高可處五年徒刑，併科五十萬元以下罰金；參與賭博可處六個月以下徒刑、拘役或科十萬元以下罰金。

草案也增訂，獲政黨提名者若對具候選人資格期約賄賂、放棄競選，即所謂「搓圓仔湯」，經判決確定，推薦的政黨將受連坐處罰。

不過，林奕華質疑，此條款擺明是「換柱條款」，政黨提名候選人目的在爭取勝選，重點是變更提名要經過黨內民主程序，法令若過度干預有違政黨政治原則。

草案也參酌美國規範，強化選舉、罷免廣告實名制，並禁止境外資金刊播選舉罷免廣告，候選人可針對不實廣告，申請緊急限制刊播令。

至於現制僅能以紙本連署申請登記為總統、副總統候選人，修法增訂建置電子連署規定，候選人可以紙本和電子併行連署。

過去在候選人登記期間，曾有部分政黨藉由聯合推薦，規避政黨法「連續四年未推薦候選人參加選舉，政黨應廢止備案」規定，草案新增一位公職人員候選人，以一個政黨推薦為限的規定。

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