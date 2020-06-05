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「龍團隊」插旗交部 蘇貞昌再擋下

聯合報 / 記者侯俐安洪敬浤／台北報導
行政院長蘇貞昌（左）近來頻頻出手擋下交通部長林佳龍（右）打算安插在交通部及所屬相關事業單位的人馬，兩人關係受各方關注。圖／聯合報系資料照片
行政院長蘇貞昌（左）近來頻頻出手擋下交通部長林佳龍（右）打算安插在交通部及所屬相關事業單位的人馬，兩人關係受各方關注。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統連任，內閣人事僅小幅異動，留任的閣員也陸續布局人事，交通事業成為各方人馬插旗重點，相較有些局處直接安排黨工任機要職，交通部長林佳龍中華郵政、台灣高鐵、台灣觀光協會及觀光局陸續安排「龍團隊」人馬進駐。

繼林佳龍手下大將原任交通部政次黃玉霖遭行政院蘇貞昌拔除後，據了解，林佳龍最近原打算安插龍團隊成員、曾任台中市交通局長的王義川，擔任年薪兩百多萬元的台灣高鐵獨董，又遭蘇貞昌否決。

業界盛傳王義川（圖）卸任桃園航空城董事長後，曾先後爭取台灣高鐵、台灣世曦、桃園機場，被蘇貞昌三度打槍。 圖／聯合報系資料照片
業界盛傳王義川（圖）卸任桃園航空城董事長後，曾先後爭取台灣高鐵、台灣世曦、桃園機場，被蘇貞昌三度打槍。 圖／聯合報系資料照片

台灣高鐵上月廿一日股東常會改選董事，據了解，交通部原本要派任王義川擔任獨董、觀光局副局長周廷彰擔任董事，都遭蘇貞昌打槍。最後交通部派任政次王國材兼任董事，這也是交通部破天荒派任政次進駐台灣高鐵董事會，讓外界解讀高鐵公司營運將更趨近國營事業。反觀負責監管台灣高鐵公司的鐵道局，連一席董事都沒有，引發交通部內部訾議。

業界盛傳王義川卸任桃園航空城董事長後，曾先後爭取台灣高鐵、台灣世曦、桃園機場高層相關職務，被蘇貞昌三度打槍，最後才接下台灣觀光協會秘書長，讓龍蘇關係備受關注。

知情人士直言，後兩者的安排不可能也不合常理。另有知情人士透露，桃園捷運公司才是真正的「肥貓窟」與「酬庸回收桶」，業界早已見怪不怪。

對外傳林佳龍原本有意安插王義川擔任台灣高鐵獨董，王義川回應表示，「部長沒有跟我說過相關事情，這些都是想像，我沒有接到任何通知。」

蔡政府四年前上台之後，民進黨部人馬大舉進駐各部會，有些是黨工以機要職任用，負責「監軍」並經手重大政策，也扮演對高層溝通、直通府院黨的角色。相較之下，交通部所屬單位及交通部旗下的中華郵政等事業單位，目前大多由林佳龍原來的台中市府團隊出任。

蔡政府第二任伊始，蘇貞昌先拔掉有如林佳龍左右手的黃玉霖，又擋了王義川獨董之路，但龍團隊仍在交通單位和交通事業大舉插旗，檯面下各方人馬角力仍暗潮洶湧。

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