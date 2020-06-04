回首六四31週年 朝野盼中續改革開放

「看到中國大陸學生在天安門廣場的處境，我們當年野百合學運的人都感同身受。」國民黨立委鄭麗文4日談六四說，六四是不得已的下下策，未來還是應該去檢討思考，中國政治體制有沒有改革開放的可能？民進黨立委吳思瑤則說，台灣應持續聲援中國維權人士，提供必要援助。

世界期盼自由貿易

「六四是中國改革開放過程產生的社會矛盾，最後中共選擇了鎮壓，很令人遺憾。」鄭麗文感嘆，當時在做學運的學生都感同身受，面對自己國家機器暴力鎮壓的心情。六四也是下下策，但不管怎麼說就已經做了，大家都希望有更好的解決方法。重點還是去檢討思考，中國政治體制有沒有改革開放的可能？

「直到現在還有禁止軍售中共的制裁存在。」鄭麗文強調，現在許多人擔憂會開啟新冷戰，同樣試圖制裁中國，但跟1989年的背景完全不同。美中衝突會影響全球秩序，台灣首當其衝，需要仔細觀察。但全世界並不希望中美衝突對峙，也不要像川普這樣反全球化，希望透過自由貿易、交流來帶動中國轉型。

維穩需要脫貧均富

吳思瑤表示，31個年頭過去，六四事件並未讓中共統治往自由民主的普世價值靠攏，反而持續違逆主流發展，對內極權獨裁，打壓異己，對外更與民主國家對抗，進行鋭實力外交，介入他國內政，意圖顛覆民主體制。尤其在對港、台政策路線徹底失敗，一國兩制假象原形畢露，香港局勢近乎失控，而台灣主權意識更為強化。

「公開透明是民主發展的重要指標，中共仍選擇站在主流社會的對立面。」吳思瑤強調，六四時期所倡議的自由民主思想、政治改革，顯然並未發揮正向發展。台灣作為抗衡「失控中國」的最前線，必須持續鞏固深化民主，作為民主與極權的對照組，並持續協助聲援港人及中國維權人士，提供必要之人道與政治庇護。

國民黨立委鄭麗文談六四說，「看到大陸學生在天安門廣場的處境，我們當年野百合學運的人都感同身受。」。（photo by 網路截圖）

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