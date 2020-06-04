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影／六四31周年林榮基籲港人撤離 時力Twitter開嗆大陸
六四天安門事件至今已過了31個年頭，時代力量召開「勿忘六四坦克人 台灣齊心撐香港」記者會，並邀銅鑼灣書店老闆林榮基出席，時力黨主席徐永明表示，31年來世界與中國人民都等不到中共政權一句道歉，也憂心當港版國安法實行後，未來「六四」這一詞，就可能在香港消失，因此時代力量在今日正式開設網路社交平台Twitter的官方帳號，首PO向中國外交部發言人趙立堅、華春瑩和環球時報總編胡錫進喊話，要求他們對這段歷史道歉，更酸說Twitter不存在翻牆問題，應該可以盡速回應。
林榮基則表示，中國北京1989年發生的六四事件，與今日香港面對的暴力手段如出一轍，都是針對自由民主訴求的打壓，面對如此沒有人性的政權，他呼籲在香港的同胞盡速離開，到其他國家尋求庇護再做長期的抗爭，因為當地已經不安全了，要為自身考量，更提及台灣是個不錯的夥伴，可以一起對大陸做出抗衡，他也希望台灣政府能夠對到台灣的香港人提供就業的協助。
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